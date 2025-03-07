Самые страшные дни марта ударят болезнями: в ближайшие дни магнитные бури начнут сводить россиян с ума
рндтува.рф
С 7 марта Землю ожидает серия магнитных бурь, которая может продлиться около двух недель. Специалисты предупреждают: геомагнитные возмущения способны повлиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая скачки артериального давления, головные боли, упадок сил и бессонницу.
Как снизить влияние магнитных бурь на здоровье
1. Следите за режимом дня – полноценный сон и умеренные физические нагрузки помогут организму легче адаптироваться.
2. Контролируйте давление – гипертоникам и гипотоникам важно регулярно измерять показатели и, при необходимости, корректировать терапию.
3. Питайтесь сбалансированно – избегайте переедания, отдавайте предпочтение легким продуктам, богатым витаминами и магнием.
5. Минимизируйте стресс – во время геоштормов избегайте перегрузок, старайтесь больше отдыхать и заниматься расслабляющими практиками.
Следите за прогнозами космической погоды и заботьтесь о своем здоровье!
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