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Самые страшные дни марта ударят болезнями: в ближайшие дни магнитные бури начнут сводить россиян с ума

С 7 марта Землю ожидает серия магнитных бурь, к...

рндтува.рф

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С 7 марта Землю ожидает серия магнитных бурь, которая может продлиться около двух недель. Специалисты предупреждают: геомагнитные возмущения способны повлиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая скачки артериального давления, головные боли, упадок сил и бессонницу.

Как снизить влияние магнитных бурь на здоровье

1. Следите за режимом дня – полноценный сон и умеренные физические нагрузки помогут организму легче адаптироваться.
2. Контролируйте давление – гипертоникам и гипотоникам важно регулярно измерять показатели и, при необходимости, корректировать терапию.
3. Питайтесь сбалансированно – избегайте переедания, отдавайте предпочтение легким продуктам, богатым витаминами и магнием.

4. Пейте больше воды – достаточное количество жидкости способствует нормализации обменных процессов.
5. Минимизируйте стресс – во время геоштормов избегайте перегрузок, старайтесь больше отдыхать и заниматься расслабляющими практиками.

Следите за прогнозами космической погоды и заботьтесь о своем здоровье!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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