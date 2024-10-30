Салат «Змей Горыныч» на Новый Год: идеальный вариант праздничной закуски с сладковатой ноткой – простой рецепт
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Новый год — это время удивлять гостей и близких не только подарками, но и необычными блюдами. Салат «Змей Горыныч» станет настоящим украшением стола благодаря оригинальной подаче и легкому вкусу с приятной сладковатой ноткой.
Он прост в приготовлении, но выглядит эффектно, создавая праздничное настроение. Легкий, нежный и сочный, он прекрасно сочетается с другими блюдами новогоднего меню.
Ингредиенты для салата «Змей Горыныч»
Чтобы приготовить этот салат, вам понадобятся:
- Куриное филе — 300 г (отваренное и нарезанное кубиками)
- Маринованные огурцы — 2–3 шт. (нарезанные мелкими кубиками)
- Сыр твердый — 100 г (натертый на крупной терке)
- Яйца — 3 шт. (отваренные и натертые)
- Яблоко (сладкое) — 1 шт. (очищенное и натертое)
- Лук красный — 1/2 шт. (мелко нарезанный)
- Майонез — по вкусу
- Гранатовые зерна — для украшения
- Зелень (петрушка, укроп) — для оформления «змеиных» чешуек
Пошаговый рецепт
- Подготовьте основу для салата: в миске смешайте отварное куриное филе, маринованные огурцы, сыр, яйца и лук. Смешайте ингредиенты, добавив майонез, чтобы масса стала более сочной.
- Добавьте сладковатую нотку: натертую мякоть яблока добавьте к салату, тщательно перемешав. Яблоко придаст блюду легкую сладость и свежесть.
- Формирование змеи: на блюде аккуратно выложите салат в форме извивающейся змеи.
- Разровняйте поверхность ложкой для ровного слоя.
- Оформление «змеиных чешуек»: посыпьте салат гранатовыми зернами, имитируя чешуйки, и украсьте зеленью. Это придаст праздничный вид, а зерна граната подчеркнут сладковатый вкус.
- Финальный штрих: выложите тонкие ломтики огурцов или болгарского перца по бокам для придания детализации «змее», обозначив глаза и язык.
Подача и советы
Салат «Змей Горыныч» можно подавать как основное блюдо на праздничный стол или дополнить его бутербродами и закусками. Лучше готовить его за 2–3 часа до подачи, чтобы он пропитался и стал еще нежнее.
Приятного аппетита и веселого Нового года!
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