Салат «Змей Горыныч» на Новый Год: идеальный вариант праздничной закуски с сладковатой ноткой – простой рецепт

Новый год — это время удивлять гостей и близких не только подарками, но и необычными блюдами. Салат «Змей Горыныч» станет настоящим украшением стола благодаря оригинальной подаче и легкому вкусу с приятной сладковатой ноткой.

Он прост в приготовлении, но выглядит эффектно, создавая праздничное настроение. Легкий, нежный и сочный, он прекрасно сочетается с другими блюдами новогоднего меню.

Ингредиенты для салата «Змей Горыныч»

Чтобы приготовить этот салат, вам понадобятся:

Куриное филе — 300 г (отваренное и нарезанное кубиками)

Маринованные огурцы — 2–3 шт. (нарезанные мелкими кубиками)

Сыр твердый — 100 г (натертый на крупной терке)

Яйца — 3 шт. (отваренные и натертые)

Яблоко (сладкое) — 1 шт. (очищенное и натертое)

Лук красный — 1/2 шт. (мелко нарезанный)

Майонез — по вкусу

Гранатовые зерна — для украшения

Зелень (петрушка, укроп) — для оформления «змеиных» чешуек

Пошаговый рецепт

Подготовьте основу для салата: в миске смешайте отварное куриное филе, маринованные огурцы, сыр, яйца и лук. Смешайте ингредиенты, добавив майонез, чтобы масса стала более сочной. Добавьте сладковатую нотку: натертую мякоть яблока добавьте к салату, тщательно перемешав. Яблоко придаст блюду легкую сладость и свежесть. Формирование змеи: на блюде аккуратно выложите салат в форме извивающейся змеи. Разровняйте поверхность ложкой для ровного слоя. Оформление «змеиных чешуек»: посыпьте салат гранатовыми зернами, имитируя чешуйки, и украсьте зеленью. Это придаст праздничный вид, а зерна граната подчеркнут сладковатый вкус. Финальный штрих: выложите тонкие ломтики огурцов или болгарского перца по бокам для придания детализации «змее», обозначив глаза и язык.

Подача и советы

Салат «Змей Горыныч» можно подавать как основное блюдо на праздничный стол или дополнить его бутербродами и закусками. Лучше готовить его за 2–3 часа до подачи, чтобы он пропитался и стал еще нежнее.

Приятного аппетита и веселого Нового года!

