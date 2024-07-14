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С завтрашнего дня: Сбербанк предостерег россиян, на чьих телефонах есть приложение "Сбер Онлайн"

Согласно информации от экспертов банковской безопасности, мошенники начали использовать новый метод обмана

flectone.ru

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Недавно пользователи приложения "Сбербанк Онлайн" стали жертвами нового вида мошенничества. Официальные представители банка распространили экстренное уведомление, предупреждая о схеме обмана, угрожающей безопасности средств на банковских счетах клиентов.

Согласно информации от экспертов банковской безопасности, мошенники начали использовать новый метод обмана. Они звонят жертвам через популярные мессенджеры, выдавая себя за сотрудников "Сбербанка". Эти звонки особенно опасны для тех, кто установил официальное приложение банка на свои мобильные устройства.

В ходе таких звонков мошенники убеждают клиентов в необходимости "срочного обновления" мобильного приложения для продолжения его безопасного использования. Они настаивают, если пользователь выражает сомнения или отказывается выполнять их требования. Один из способов, которым мошенники пытаются получить доступ к данным, — предложение включить функцию трансляции экрана под предлогом биометрической аутентификации.


Следует понимать, что подобные действия могут привести к тому, что злоумышленники получат доступ ко всей конфиденциальной информации пользователя, включая банковские данные, пароли и коды безопасности.

Эксперты подчеркивают: настоящие сотрудники банка никогда не будут требовать от клиентов проводить операции через трансляцию экрана или отправлять конфиденциальные данные по незащищенным каналам. Клиентам рекомендуется оставаться настороже и сразу прекращать любое подозрительное взаимодействие. В случае сомнений лучше немедленно обратиться в официальный контакт-центр банка.

Для защиты от таких атак клиентам следует регулярно обновлять приложение через официальные источники, такие как App Store или Google Play, и никогда не использовать непроверенные ссылки для скачивания обновлений. Это поможет минимизировать риски и защитить финансовую безопасность каждого пользователя.

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