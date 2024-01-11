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С сегодняшнего дня станет бесплатным: в России вводится новая льгота для пенсионеров

С сегодняшнего дня станет бесплатным: в России вводится новая льгота для пенсионеров

bangkokbook.ru

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Пенсионерам сообщили, что в силу вступает новая льгота, которая касается всех пожилых граждан и предоставляет им возможность бесплатно участвовать в профессиональных экскурсиях, передает PRIMPRESS.

Пенсионный эксперт подчеркивает, что несмотря на зиму и холода, которые в настоящее время бушуют с особой силой, синоптики прогнозируют ослабление морозов, что позволит пожилым гражданам полноценно наслаждаться этой новой возможностью.

Экскурсии будут охватывать разнообразные маршруты, включая исторические и культурные достопримечательности города. В столице, например, пенсионеры смогут узнать больше об истории мегаполиса, посещая места проживания известных личностей и слушая интересные рассказы от историков.

Льгота будет доступна безвозмездно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Те, кто не участвует в программе, смогут воспользоваться ею один раз в год. Участники программы будут наслаждаться бесплатными экскурсиями без ограничений по количеству. Это отличная возможность для пожилых граждан насладиться активным и познавательным отдыхом.

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