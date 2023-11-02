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С сегодняшнего дня: Сбербанк удивил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

С сегодняшнего дня: Сбербанк удивил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

finabank.ru

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Сбербанк рассказал о новой функции, которая значительно поможет российским пенсионерам планировать свои расходы и меньше беспокоиться, сообщает progorodsamara.ru.

Эксперт Анастасия Киреева рассказала, что большое количество пожилых граждан из России очень часто обращается в банк, испытывая тревогу из-за того, что их пенсионные выплаты не поступили на банковские карты вовремя. Согласно словам Киреевой, задержки или в принципе даты начисления пенсий могут меняться каждый месяц, так как это зависит от скорости работы Социального фонда РФ и самого банка.

И именно для того, чтобы освободить пожилых россиян от переживаний, Сбербанк внедрил дополнительную функцию автоматической помощи пенсионерам: теперь пенсионерам не нужно обращаться за помощью в сам банк и сидеть в очередях или долго ждать ответа оператора, ведь на все вопросы касательно пенсии сможет ответить робот-помощник. Достаточно лишь позвонить на официальный номер Сбербанка 900, объяснила эксперт.

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