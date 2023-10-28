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С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

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Сбербанк сообщил о нововведении, которое поможет российским пенсионерам ориентироваться в процессе начисления страховых выплат по возрасту, сообщили в progorodsamara.ru.

Анастасия Киреева, пенсионный эксперт, объяснила, что пожилые граждане России очень часто обращаются в банк, чтобы узнать, когда им начислят пенсии на карты. Это происходит, потому что сроки выплат ежемесячно могут меняться, а пенсионеры начинают беспокоится, когда выплаты задерживают.

К сожалению, установить точную дату зачисления страховых выплат по возрасту не представляется возможным, так как это долгий процесс: банк сначала ждет поступления денег из Социального фонда, и только потом уже начинает их распределять. Вышеназванная процедура отнимает много времени. И именно для того, чтобы помочь пенсионерам справится с тревогой Сбербанк решил внедрить в свою систему голосового помощника.

Другими словам, пожилым российским гражданам больше не нужно обращаться в банк, сидеть в очередях или же долго ждать ответа по телефону: теперь достаточно будет набрать номер 900 задать вопрос о пенсии, и робот-помощник назовет дату поступления выплаты на банковскую карту.

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