С сегодняшнего дня будет бесплатно: в РФ вводится новая льгота для пенсионеров

Пожилым россиянам рассказали, что для них была введена новая льгота, с помощью которой они смогут значительно сэкономить и насладиться культурным отдыхом, сообщает информационный портал «Примпресс».

Эксперт в пенсионной сфере Анастасия Киреева объяснила, что с нового 2024 года получат возможность бесплатно посещать экскурсии, которые будут проводить профессиональные историки, бесплатно. Потратиться нужно будет только на проезд до точки сбора.

Бесплатные для пенсионеров прогулки по историческим местам, по знаменитым домам и достопримечательностям будут проводиться во многих регионах Российской Федерации.

Эксперт отметила, что данная возможно доступна всем женщинам и мужчинам от 55 и 60 лет соответственно.