В начале февраля 2025 года пенсионеры России получили прекрасную возможность чаще посещать центры активного долголетия.

С этого момента учреждения стали доступны каждый день, что стало значимым улучшением для многих старшего поколения.

Раньше ограниченный доступ в рабочие дни затруднял возможности для пенсионеров, чьё время зачастую занято семейными обязанностями. Новое расписание позволяет им посещать центры в удобное для себя время, воспользоваться культурными и образовательными программами, которые способствуют как физическому, так и умственному здоровью.

Анастасия Киреева, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, считает, что такие изменения существенно расширяют границы возможного для пенсионеров: «Режим работы без выходных — это новый шаг к улучшению качества их жизни, который дает возможность ежедневно участвовать в жизни общества, не ограничиваясь рамками рабочей недели».

Возможности, предоставляемые центрами:

Образовательные возможности:

Курсы по повышению компьютерной грамотности.

Кулинарные семинары для передачи семейных рецептов.

Расширенные учебные программы, адаптированные под текущие запросы участников.

Физкультурные мероприятия:

Занятия адаптивной гимнастикой и фитнесом.

Организованные прогулки для укрепления здоровья.

Персонализированный подход в выборе физических активностей, ведомый опытными наставниками.

Творческие лаборатории:

Разнообразные направления в искусстве, включая живопись и ремесленные работы.

Стимулирование личного творчества через искусственные проекты.

Коммуникативные клубы:

Места для общения, обмена опытом и нахождения новых друзей.

Программы, направленные на поддержание социальной активности и борьбу с одиночеством.

Развлекательные и культурные мероприятия:

Организация тематических вечеров и культурных собраний.

Создание приятной атмосферы для проведения времени среди единомышленников.

Переход центров активного долголетия на круглосуточный график работы открывает новые возможности для пенсионеров, обеспечивая им доступ к обогащающим и поддерживающим программам каждый день.