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С апреля 2025: в России изменятся правила использования сотовой связи

С 1 апреля вступят в силу изменения в правилах ...

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С 1 апреля вступят в силу изменения в правилах использования мобильной связи, которые затронут каждого абонента.

Эти нововведения сделают пользование услугами сотовых операторов более прозрачным и безопасным.

Что именно изменится?

Одно из основных изменений — теперь каждый человек сможет зарегистрировать не более 20 абонентских номеров на своё имя. Для иностранных граждан это ограничение уже действует с января 2025 года, и они могут иметь только 10 номеров. Эти меры направлены на борьбу с незаконной регистрацией SIM-карт на чужие имена, что часто используется мошенниками.

Кроме того, теперь абоненты смогут запрашивать у операторов информацию о своих номерах и заключённых договорах. Также через портал Госуслуг можно будет получить данные от Роскомнадзора о всех зарегистрированных на ваше имя номерах. Эта новинка особенно актуальна в свете того, что ещё случаются случаи, когда мошенники, используя утечку персональных данных, регистрируют SIM-карты на чужие имена без ведома владельцев.

Обязанности операторов связи

Юрист Ирина Сивакова отметила, что до 1 ноября 2025 года операторы обязаны проверить достоверность данных всех абонентов, заключивших договоры до 1 апреля. Это касается как личной информации, так и соблюдения новых ограничений по количеству номеров, сообщает ngzt.ru.

Эти изменения должны повысить безопасность на рынке мобильной связи, но время покажет, как они повлияют на пользователей. Следите за новыми возможностями и будьте внимательны!

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