С 5 по 8 июня малине — обязательно: всего две ложки на ведро — и ягод больше, чем песка в море
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В начале июня, с 5 по 8 число, особенно важно подкормить малину, чтобы повысить урожайность и укрепить кусты.
Биолог Ирина Сушилова рекомендует садоводам приготовить удобрение самостоятельно. Вот простой рецепт:
- Разведите коровяк водой в пропорции 1 к 10.
- Добавьте 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия.
- Тщательно перемешайте и полейте малиновые кусты.
Для тех, кто предпочитает органические методы, есть и полностью натуральный вариант подкормки. Для этого:
- Наполните емкость свежескошенной травой.
- Залейте водой и закройте крышкой.
- Оставьте в теплом месте на неделю.
- После брожения разведите получившуюся смесь водой 1 к 3.
Можно добавить 1 литр древесной золы для дополнительного питания.
Такой раствор хорошо подходит для полива малины под корень и способствует обильному урожаю.
Используйте эти советы, чтобы ваша малина была крепкой и урожайной.
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