С 5 по 8 июня малине — обязательно: всего две ложки на ведро — и ягод больше, чем песка в море

В начале июня, с 5 по 8 число, особенно важно подкормить малину, чтобы повысить урожайность и укрепить кусты.

Биолог Ирина Сушилова рекомендует садоводам приготовить удобрение самостоятельно. Вот простой рецепт:

Разведите коровяк водой в пропорции 1 к 10. Добавьте 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия. Тщательно перемешайте и полейте малиновые кусты.

Для тех, кто предпочитает органические методы, есть и полностью натуральный вариант подкормки. Для этого:

Наполните емкость свежескошенной травой. Залейте водой и закройте крышкой. Оставьте в теплом месте на неделю. После брожения разведите получившуюся смесь водой 1 к 3.

Можно добавить 1 литр древесной золы для дополнительного питания.

Такой раствор хорошо подходит для полива малины под корень и способствует обильному урожаю.

Используйте эти советы, чтобы ваша малина была крепкой и урожайной.

