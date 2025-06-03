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С 5 по 8 июня малине — обязательно: всего две ложки на ведро — и ягод больше, чем песка в море

В начале июня, с 5 по 8 число, особенно важно п...

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В начале июня, с 5 по 8 число, особенно важно подкормить малину, чтобы повысить урожайность и укрепить кусты.

Биолог Ирина Сушилова рекомендует садоводам приготовить удобрение самостоятельно. Вот простой рецепт:

  1. Разведите коровяк водой в пропорции 1 к 10.
  2. Добавьте 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия.
  3. Тщательно перемешайте и полейте малиновые кусты.

Для тех, кто предпочитает органические методы, есть и полностью натуральный вариант подкормки. Для этого:

  1. Наполните емкость свежескошенной травой.
  2. Залейте водой и закройте крышкой.
  3. Оставьте в теплом месте на неделю.
  4. После брожения разведите получившуюся смесь водой 1 к 3.

Можно добавить 1 литр древесной золы для дополнительного питания.

Такой раствор хорошо подходит для полива малины под корень и способствует обильному урожаю.

Используйте эти советы, чтобы ваша малина была крепкой и урожайной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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