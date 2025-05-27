С 3 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой

Пенсионерам разрешили перерасчёт пенсий за март–май из-за ошибок в трудовых книжках

Если в вашей трудовой книжке есть ошибки, которые занижают стаж, Пенсионный фонд готов пересчитать пенсию за март, апрель и май 2025 года. Даже две исправленные записи могут добавить к выплатам несколько тысяч рублей ежемесячно.

Почему это важно?

Размер пенсии напрямую зависит от стажа и официальной зарплаты. Ошибки в трудовой книжке — например, отсутствие печатей, незаверенные исправления или пропущенные переводы — могут значительно снизить стаж и лишить вас законных выплат.

Реальный пример:

Пенсионерка из России обнаружила, что в её трудовой за 7 лет работы указано всего 5. Из-за этого её пенсия была меньше на несколько тысяч рублей в месяц.

Что делать, если нашли ошибки?

Обратитесь к работодателю за справкой о работе.

Если компания закрыта — запросите документы в архиве.

При отказе Пенсионного фонда — подайте иск в суд. Даже устные показания коллег будут учтены.

Как проверить трудовую книжку?

Все записи должны иметь печати и подписи.

Не должно быть незакрытых исправлений.

Даты приёма, перевода и увольнения должны быть указаны четко.

Сроки перерасчёта:

Пенсионный фонд рассматривает заявление до 30 дней. Начисленная прибавка начнёт идти со следующего месяца и войдёт в основную пенсию.

Главное:

Не откладывайте проверку трудовой — одна ошибка может стоить вам денег. Пенсия должна быть справедливой!