С 3 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой
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Пенсионерам разрешили перерасчёт пенсий за март–май из-за ошибок в трудовых книжках
Если в вашей трудовой книжке есть ошибки, которые занижают стаж, Пенсионный фонд готов пересчитать пенсию за март, апрель и май 2025 года. Даже две исправленные записи могут добавить к выплатам несколько тысяч рублей ежемесячно.
Почему это важно?
Размер пенсии напрямую зависит от стажа и официальной зарплаты. Ошибки в трудовой книжке — например, отсутствие печатей, незаверенные исправления или пропущенные переводы — могут значительно снизить стаж и лишить вас законных выплат.
Реальный пример:
Пенсионерка из России обнаружила, что в её трудовой за 7 лет работы указано всего 5. Из-за этого её пенсия была меньше на несколько тысяч рублей в месяц.
Что делать, если нашли ошибки?
- Обратитесь к работодателю за справкой о работе.
- Если компания закрыта — запросите документы в архиве.
- При отказе Пенсионного фонда — подайте иск в суд. Даже устные показания коллег будут учтены.
Как проверить трудовую книжку?
- Все записи должны иметь печати и подписи.
- Не должно быть незакрытых исправлений.
- Даты приёма, перевода и увольнения должны быть указаны четко.
Сроки перерасчёта:
Пенсионный фонд рассматривает заявление до 30 дней. Начисленная прибавка начнёт идти со следующего месяца и войдёт в основную пенсию.
Главное:
Не откладывайте проверку трудовой — одна ошибка может стоить вам денег. Пенсия должна быть справедливой!
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