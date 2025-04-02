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С 3 апреля права аннулируют даже тем, кто не пил: водителей ждет новый сюрприз

С 3 апреля на дорогах начнутся новые рейды, кот...

tgstat.ru

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С 3 апреля на дорогах начнутся новые рейды, которые могут привести к лишению водительского удостоверения, даже если водитель не употреблял алкоголь.

По словам специалистов, искать нарушителей будут сотрудники нескольких ведомств, в первую очередь судебные приставы, которые будут проверять наличие долгов у граждан. Также налоговая служба будет выявлять должников по налогам.

Для этого на дорогах будут установлены специальные комплексы, которые автоматически считывают номера автомобилей. Если выяснится, что за водителем числится долг, машину остановят, и с водителем будет проведено разбирательство. Водителю предложат оплатить долг на месте, а в случае отказа могут запретить использование транспортного средства. Это фактически означает аннулирование водительских прав, и в течение указанного срока водителю нельзя будет садиться за руль.

Важно отметить, что такие меры могут коснуться всех, у кого долг превышает 10 тысяч рублей, независимо от того, употребляют ли они алкоголь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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