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С 29 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать сразу три типа водителей

С началом января, ГИБДД усилит дорожные проверк...

zr.ru

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С началом января, ГИБДД усилит дорожные проверки, акцентируя внимание на трёх группах водителей, при нарушении которыми предусмотрено серьёзное наказание, включая лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет и штрафы в размере до 30 тысяч рублей.

Категории водителей под особым контролем

  • Водители в состоянии алкогольного опьянения. В период после праздничных дней часто возрастает количество ДТП, вызванных алкогольным опьянением водителей. Эта категория находится под особенным надзором ГИБДД.
  • Лица, передавшие управление пьяному водителю. Ответственность также ложится на владельцев автомобилей, которые допускают управление своим транспортным средством нетрезвыми лицами.
  • Водители, отказывающиеся от медицинского освидетельствования. Отказ от проверки трезвости считается равнозначным вождению в состоянии опьянения и ведет к аналогичным последствиям.

Причины усиления проверок

Усиленные меры контроля объясняются высоким риском аварийности в период после новогодних праздников. Повышенное внимание к состоянию водителей направлено на предотвращение возможных ДТП и повышение безопасности движения на дорогах.

Возможные наказания

За выявленные нарушения водители могут столкнуться с следующими санкциями:

  • Лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
  • Штраф в размере 30 тысяч рублей.

Рекомендации для водителей

Для избежания серьёзных последствий, ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, избегать вождения в состоянии опьянения и не передавать управление автомобилем людям, находящимся под воздействием спиртных напитков. Подобные меры направлены на укрепление безопасности всех участников дорожного движения.

Эти усиленные проверки продолжатся в течение всего периода повышенной аварийности и направлены на снижение числа аварий и повышение общей безопасности на дорогах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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