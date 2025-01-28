С 29 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать сразу три типа водителей
zr.ru
С началом января, ГИБДД усилит дорожные проверки, акцентируя внимание на трёх группах водителей, при нарушении которыми предусмотрено серьёзное наказание, включая лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет и штрафы в размере до 30 тысяч рублей.
Категории водителей под особым контролем
- Водители в состоянии алкогольного опьянения. В период после праздничных дней часто возрастает количество ДТП, вызванных алкогольным опьянением водителей. Эта категория находится под особенным надзором ГИБДД.
- Лица, передавшие управление пьяному водителю. Ответственность также ложится на владельцев автомобилей, которые допускают управление своим транспортным средством нетрезвыми лицами.
- Водители, отказывающиеся от медицинского освидетельствования. Отказ от проверки трезвости считается равнозначным вождению в состоянии опьянения и ведет к аналогичным последствиям.
Причины усиления проверок
Усиленные меры контроля объясняются высоким риском аварийности в период после новогодних праздников. Повышенное внимание к состоянию водителей направлено на предотвращение возможных ДТП и повышение безопасности движения на дорогах.
Возможные наказания
За выявленные нарушения водители могут столкнуться с следующими санкциями:
- Лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
- Штраф в размере 30 тысяч рублей.
Рекомендации для водителей
Для избежания серьёзных последствий, ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, избегать вождения в состоянии опьянения и не передавать управление автомобилем людям, находящимся под воздействием спиртных напитков. Подобные меры направлены на укрепление безопасности всех участников дорожного движения.
Эти усиленные проверки продолжатся в течение всего периода повышенной аварийности и направлены на снижение числа аварий и повышение общей безопасности на дорогах.
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