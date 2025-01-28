С 29 января начнут лишать прав на 2 года: ГИБДД будет искать сразу три типа водителей

С началом января, ГИБДД усилит дорожные проверки, акцентируя внимание на трёх группах водителей, при нарушении которыми предусмотрено серьёзное наказание, включая лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет и штрафы в размере до 30 тысяч рублей.

Категории водителей под особым контролем

Водители в состоянии алкогольного опьянения. В период после праздничных дней часто возрастает количество ДТП, вызванных алкогольным опьянением водителей. Эта категория находится под особенным надзором ГИБДД.

Лица, передавшие управление пьяному водителю. Ответственность также ложится на владельцев автомобилей, которые допускают управление своим транспортным средством нетрезвыми лицами.

Водители, отказывающиеся от медицинского освидетельствования. Отказ от проверки трезвости считается равнозначным вождению в состоянии опьянения и ведет к аналогичным последствиям.

Причины усиления проверок

Усиленные меры контроля объясняются высоким риском аварийности в период после новогодних праздников. Повышенное внимание к состоянию водителей направлено на предотвращение возможных ДТП и повышение безопасности движения на дорогах.

Возможные наказания

За выявленные нарушения водители могут столкнуться с следующими санкциями:

Лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Штраф в размере 30 тысяч рублей.

Рекомендации для водителей

Для избежания серьёзных последствий, ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, избегать вождения в состоянии опьянения и не передавать управление автомобилем людям, находящимся под воздействием спиртных напитков. Подобные меры направлены на укрепление безопасности всех участников дорожного движения.

Эти усиленные проверки продолжатся в течение всего периода повышенной аварийности и направлены на снижение числа аварий и повышение общей безопасности на дорогах.