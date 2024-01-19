С 20 января начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать только один вопрос

Водителям в России предстоит столкнуться с новой инициативой, получившей название «сплошные проверки», которая вступит в силу во второй половине января. Эта мера, направленная на повышение безопасности на дорогах, предусматривает широкомасштабные проверки практически на всех участках автотрасс, пишет «Примпресс».

Основной целью «сплошных проверок» является выявление водителей, употребивших алкоголь или запрещенные вещества перед тем, как садиться за руль. Сотрудники дорожной полиции активно взаимодействуют с водителями, проводя детальные проверки и задавая вопросы, направленные на выявление возможных нарушений. Даже в случае трезвости водителей, их поведение и ответы могут вызвать подозрения инспекторов, что, в свою очередь, может привести к неприятным последствиям, включая лишение водительских прав.

Отказ от прохождения проверок на алкоголь или наркотические вещества может привести к автоматическому лишению водительских прав. Важно отметить, что каждому водителю будет предоставлена возможность пройти проверку, и негативный ответ на это предложение может повлечь за собой серьезные последствия, включая лишение прав на управление автотранспортом. Таким образом, «сплошные проверки» представляют собой меру, направленную на обеспечение безопасности на дорогах и соблюдение законов в области дорожного движения.