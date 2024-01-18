С 19 января начнут лишать прав даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать один вопрос

Водителям в России сообщили о новых проверках, связанных с возможным лишением водительских прав. Новая инициатива, названная «сплошными проверками», предполагает проведение проверок почти на всех участках дорог во второй половине января. Целью этих проверок является выявление водителей, употребивших алкоголь или запрещенные вещества перед поездкой.

Сотрудники дорожной полиции будут активно взаимодействовать с водителями, проверяя их состояние и задавая различные вопросы. Даже трезвые водители могут подвергнуться лишению прав, если вызовут подозрения своим поведением или ответами на вопросы инспекторов. Особое внимание будет уделяться реакции водителей и их поведению во время общения с сотрудниками ГИБДД.

Отказ от прохождения процедуры проверки на алкоголь или наркотические вещества может привести к гарантированному лишению прав. Важно отметить, что водителям будут предоставлены возможности прохождения проверок, и отрицательный ответ на эти предложения может повлечь за собой серьезные последствия, включая лишение водительских прав, пишет PRIMPRESS.