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С 12 января лишать прав на 1,5 года начнут даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать один вопрос

Водителей в России ожидают усиленные проверки Д...

dzen.ru

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По завершении новогодних каникул, с последующими днями до конца недели, водители столкнутся с усиленными проверками со стороны Дорожно-патрульной службы (ДПС).

Цель данных операций — увеличение безопасности на автодорогах, особенно в районах с повышенным уровнем аварийности.

Фокус проверок и приоритеты ДПС

Специальное внимание в ходе данных рейдов будет уделено обнаружению водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Для этого патрули будут оснащены всем необходимым оборудованием для проверки состояния водителей, а количество остановок транспортных средств будет увеличено.

Методы определения состояния водителей

Помимо проверки документов, инспекторы ДПС будут тщательно оценивать поведение водителей на предмет признаков опьянения. Вопросы, задаваемые водителям, и визуальный осмотр помогут выявить возможное нарушение. Также будет проводиться алкотест, который определит уровень алкоголя в крови.

Последствия отказа от теста на алкоголь

Отказ от дыхательного теста на содержание алкоголя приведет к серьезным последствиям, включая лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Эти меры направлены на предотвращение возможных ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Значение усиленных проверок для общественной безопасности

Основная цель этих проверок — не только наказание нарушителей, но и предотвращение аварийных ситуаций на дорогах. Ожидается, что такие меры помогут снизить количество аварий, связанных с алкоголем, и укрепить безопасность всех участников дорожного движения.

Советы водителям на период проверок

Всем водителям рекомендуется соблюдать осторожность и законность в управлении автомобилем. Избегание употребления алкоголя перед поездками и строгое соблюдение правил дорожного движения помогут избежать неприятностей во время усиленных проверок и способствовать безопасности на дорогах.

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