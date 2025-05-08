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С 10 мая полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять

Планируете ремонт? Будьте осторожны: даже замен...

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Планируете ремонт? Будьте осторожны: даже замена окна или перенос плиты без согласования может обернуться штрафом, демонтажем и испорченными отношениями с соседями.

Вот 5 самых частых ошибок, которые могут стоить вам десятков тысяч рублей.

1. Окна нестандартного цвета

Можно: заменить старые стеклопакеты на такие же по форме и цвету.

Нельзя: менять форму, размер проёма или ставить рамы другого цвета — например, черные вместо белых.

Жалоба от соседа может обернуться штрафом до 50 000 ₽ и требованием вернуть окна в исходный вид.

2. Потолки, которые «съели» высоту

Можно: натяжные и подвесные конструкции до 5% высоты помещения.

Нельзя: занижать потолки слишком сильно — инспекторы могут прийти с рулеткой.

При нарушении — обязательный демонтаж за ваш счёт.

3. Радиаторы в «неправильном» месте

Можно: поменять батарею на аналогичную.

Нельзя: выносить радиатор на балкон, перемещать по комнате или наращивать секции без согласования.

Самовольный перенос — штраф до 30 000 ₽ и риски для отопления у соседей.

4. Кондиционер — не всегда по правилам

Можно: установить с письменного согласия соседей и одобрения УК.

Нельзя: самовольно вешать блок на фасад — особенно в домах с историческим обликом.

Жалоба — и кондиционер придётся демонтировать по решению суда.

5. Плита — только по проекту

Можно: передвигать электроплиту с разрешения.

Нельзя: переносить газовую плиту — только через проект и согласование с газовой службой.

Иначе — штраф и возврат в исходное положение.

Как согласовать ремонт по закону

  1. Закажите проект перепланировки и техзаключение.
  2. Получите согласие соседей, если требуется (например, для кондиционера).
  3. Согласуйте с МЧС, БТИ или газовой службой.
  4. Подайте заявку через портал «Госуслуги».

Что будет, если не согласовать

  • Штрафы — от 2 000 до 300 000 ₽.
  • Судебные споры с соседями.
  • Принудительный демонтаж — кондиционеров, плит, батарей и даже окон.

Уже сделали ремонт?

Иногда можно узаконить изменения через суд — это обойдется дешевле, чем возвращать всё обратно. Но лучше не доводить до этого.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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