С 10 мая полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять
PROKAZAN
Планируете ремонт? Будьте осторожны: даже замена окна или перенос плиты без согласования может обернуться штрафом, демонтажем и испорченными отношениями с соседями.
Вот 5 самых частых ошибок, которые могут стоить вам десятков тысяч рублей.
1. Окна нестандартного цвета
Можно: заменить старые стеклопакеты на такие же по форме и цвету.
Нельзя: менять форму, размер проёма или ставить рамы другого цвета — например, черные вместо белых.
Жалоба от соседа может обернуться штрафом до 50 000 ₽ и требованием вернуть окна в исходный вид.
2. Потолки, которые «съели» высоту
Можно: натяжные и подвесные конструкции до 5% высоты помещения.
Нельзя: занижать потолки слишком сильно — инспекторы могут прийти с рулеткой.
При нарушении — обязательный демонтаж за ваш счёт.
3. Радиаторы в «неправильном» месте
Можно: поменять батарею на аналогичную.
Нельзя: выносить радиатор на балкон, перемещать по комнате или наращивать секции без согласования.
Самовольный перенос — штраф до 30 000 ₽ и риски для отопления у соседей.
4. Кондиционер — не всегда по правилам
Можно: установить с письменного согласия соседей и одобрения УК.
Нельзя: самовольно вешать блок на фасад — особенно в домах с историческим обликом.
Жалоба — и кондиционер придётся демонтировать по решению суда.
5. Плита — только по проекту
Можно: передвигать электроплиту с разрешения.
Нельзя: переносить газовую плиту — только через проект и согласование с газовой службой.
Иначе — штраф и возврат в исходное положение.
Как согласовать ремонт по закону
- Закажите проект перепланировки и техзаключение.
- Получите согласие соседей, если требуется (например, для кондиционера).
- Согласуйте с МЧС, БТИ или газовой службой.
- Подайте заявку через портал «Госуслуги».
Что будет, если не согласовать
- Штрафы — от 2 000 до 300 000 ₽.
- Судебные споры с соседями.
- Принудительный демонтаж — кондиционеров, плит, батарей и даже окон.
Уже сделали ремонт?
Иногда можно узаконить изменения через суд — это обойдется дешевле, чем возвращать всё обратно. Но лучше не доводить до этого.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец