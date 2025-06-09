С 10 июня спокойная жизнь российских пенсионеров полностью закончится: что нужно проверить пожилым

Лето 2025 года принесет пенсионерам важные изменения, связанные с обновлением данных о стаже и пенсионных баллах. Правильная проверка информации поможет избежать недополученных выплат.

Как проверить данные о стаже и пенсионных баллах?

С июня 2025 года в России будет обновляться информация о стаже и пенсионных баллах. Ошибки в учете могут привести к потерям в пенсии, поэтому важно следить за точностью данных. Ошибки могут быть вызваны неправильным кодом деятельности работодателя, ошибочными периодами работы или техническими сбоями.

Чтобы убедиться, что все данные верны, после 1 июня стоит:

Зайти в личный кабинет на Госуслугах .

Обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.

Если вы обнаружите неточности, необходимо подать запрос на исправление, приложив подтверждающие документы, такие как трудовую книжку или справку о доходах.

Требования для выхода на пенсию с 2025 года

С 2025 года для назначения пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если эти условия не выполнены, вам будет назначена социальная пенсия. Поэтому важно убедиться, что ваш стаж учтен полностью, а все баллы зафиксированы.

Особенно важно следить за правильностью данных для тех, кто работал неофициально или в компаниях с ошибками в отчетности.