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С 10 июня спокойная жизнь российских пенсионеров полностью закончится: что нужно проверить пожилым

Лето 2025 года принесет пенсионерам важные изме...

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Лето 2025 года принесет пенсионерам важные изменения, связанные с обновлением данных о стаже и пенсионных баллах. Правильная проверка информации поможет избежать недополученных выплат.

Как проверить данные о стаже и пенсионных баллах?

С июня 2025 года в России будет обновляться информация о стаже и пенсионных баллах. Ошибки в учете могут привести к потерям в пенсии, поэтому важно следить за точностью данных. Ошибки могут быть вызваны неправильным кодом деятельности работодателя, ошибочными периодами работы или техническими сбоями.

Чтобы убедиться, что все данные верны, после 1 июня стоит:

  • Зайти в личный кабинет на Госуслугах.

  • Обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.

Если вы обнаружите неточности, необходимо подать запрос на исправление, приложив подтверждающие документы, такие как трудовую книжку или справку о доходах.

Требования для выхода на пенсию с 2025 года

С 2025 года для назначения пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если эти условия не выполнены, вам будет назначена социальная пенсия. Поэтому важно убедиться, что ваш стаж учтен полностью, а все баллы зафиксированы.

Особенно важно следить за правильностью данных для тех, кто работал неофициально или в компаниях с ошибками в отчетности.

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