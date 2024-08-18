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· 16+ · Полина Модестова

С 1 сентября это строго запретят: в школах начнет действовать новое обязательное правило для учеников

В преддверии учебного года 2024-2025 российские...

life.ru

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В преддверии учебного года 2024-2025 российские образовательные учреждения внедряют строгие меры для повышения уровня дисциплины и концентрации учащихся. Одно из самых значимых новшеств — это введение полного запрета на использование мобильных телефонов и умных часов во время учебных занятий.

Данное правило будет действовать для всех учеников без исключения, но будут предусмотрены определенные исключения на перемены или в случаях, когда требуется совершение экстренного звонка или отправка сообщения. Каждая школа самостоятельно разработает и утвердит список экстренных ситуаций, что позволит адаптировать общее правило к специфике конкретного учебного заведения.

Кроме запрета на гаджеты, в школах усилится контроль за поведением учащихся. Внутренний регламент школ будет дополнен новыми нормами, что даст учителям больше полномочий для поддержания порядка в классах и предотвращения любых форм ненадлежащего поведения.

Дискуссии о роли мобильных телефонов в школьной среде не утихают уже несколько лет. Приверженцы запрета уверены, что отсутствие телефонов на уроках помогает детям лучше концентрироваться на материале и способствует снижению школьного стресса и улучшению успеваемости. Оппоненты же полагают, что телефоны могут служить ценным образовательным инструментом, особенно для доступа к цифровым ресурсам и современным образовательным технологиям.

Так или иначе, предстоящие изменения в российских школах являются шагом к более дисциплинированному и целенаправленному образовательному процессу. Ожидается, что они позволят создать более спокойную и сфокусированную учебную атмосферу, благоприятную для достижения высоких академических результатов.

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