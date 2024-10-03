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С 1 ноября вступают в силу новые правила учета ЖКХ - затронет тех, у кого в квартире установлены счётчики

С началом ноября россияне получат значительное ...

sovet-ingenera.com

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С началом ноября россияне получат значительное облегчение в управлении коммунальными платежами благодаря внедрению новой системы "Аршин". Эта система автоматизирует процесс подтверждения данных о поверке водяных счётчиков, что ранее требовало значительных усилий со стороны жильцов.

Прощайте, ручные подтверждения

До этого момента собственники недвижимости должны были сами контролировать и подтверждать сроки проверки счётчиков воды, предоставляя все необходимые документы своей УК или ТСЖ. Этот процесс не только занимал время, но и создавал риск ошибок, что могло привести к необоснованному увеличению коммунальных платежей.

Как функционирует "Аршин"?

"Аршин" связан напрямую с Государственной информационной системой ЖКХ и автоматически обновляет информацию о состоянии и проверках счетчиков. После того как специалисты проведут необходимые проверки, результаты мгновенно вносятся в базу данных. Это избавляет жильцов от необходимости личного участия в процессе и снимает с них ответственность за предоставление подтверждающих бумаг.

Преимущества для потребителей

Автоматизация процесса проверки счетчиков значительно снижает риск ошибочных начислений и способствует более честному расчету платежей за воду. Учитывая, что современные счетчики имеют продолжительный срок службы, новая система позволяет полностью реализовать их потенциал без лишних хлопот для пользователей.

Перспективы изменений

Инициатива, поддержанная законодательными изменениями, одобренными Госдумой в апреле 2024 года, открывает перед жителями России новые возможности для более эффективного и менее затратного управления ресурсами. Система "Аршин" ожидается как долгожданное решение, которое упростит жизнь миллионам граждан, освободив их от бюрократической рутины и повысив прозрачность жилищно-коммунального управления.

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