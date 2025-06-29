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С 1 июля запрещено для всех водителей: готовьтесь платить значительные суммы за каждый выезд

В России с 2025 года вступили в силу новые изме...

ampravda.ru

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В России с 2025 года вступили в силу новые изменения в правилах оплаты штрафов за нарушения ПДД. Эти изменения касаются как размеров скидок, так и сроков для оплаты. Водителям нужно учитывать важные моменты, чтобы избежать дополнительных расходов.

Какие изменения в порядке оплаты штрафов?

Если раньше за своевременную оплату штрафа в течение 20 дней предоставлялась скидка 50%, то теперь срок для льготной оплаты увеличен до 30 дней, а скидка уменьшена до 25%. Например, штраф в 5000 рублей теперь можно оплатить за 3750 рублей вместо 2500 рублей.

Эти изменения направлены на повышение финансовой ответственности водителей и уменьшение числа нарушений.

Какие штрафы стали дороже?

  • Превышение скорости на 20-40 км/ч теперь будет стоить 750 рублей, вместо прежних 500 рублей.

  • Проезд на красный свет обойдется в 7500 рублей.

  • Вождение в нетрезвом виде — штраф 45000 рублей.

Теперь за повторные нарушения предусмотрены более строгие штрафы и даже лишение прав.

Как используются деньги от штрафов?

Средства от штрафов направляются в региональные бюджеты для улучшения инфраструктуры: ремонт дорог, установка светофоров, а также обеспечение безопасности пешеходов. Часть денег поступает и в федеральный бюджет.

Что изменилось для водителей?

  • Скидка снизилась до 25%.

  • Срок для оплаты увеличен до 30 дней.

  • Повышение сумм штрафов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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