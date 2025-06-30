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С 1 июля запрещено для всех водителей: готовьтесь платить огромные суммы за каждый выезд

С 2025 года вступают в силу новые правила, регу...

ampravda.ru

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С 2025 года вступают в силу новые правила, регулирующие оплату штрафов за нарушения ПДД в России. Изменения затронули размер скидок, сроки оплаты и размеры штрафов. Водители должны учитывать эти изменения, чтобы избежать нежелательных финансовых последствий.

Что изменилось в правилах оплаты?

С 2025 года водители будут иметь 30 дней для льготной оплаты штрафа, однако скидка теперь составляет не 50%, а всего 25%. Например, штраф в 5000 рублей теперь можно оплатить за 3750 рублей, а не за 2500.

Этот шаг направлен на уменьшение числа нарушений, делая штрафы более заметными для нарушителей.

Какие штрафы увеличились?

Некоторые штрафы были увеличены, например:

  • Превышение скорости на 20-40 км/ч — штраф 750 рублей.

  • Проезд на красный свет — 7500 рублей.

  • Вождение в алкогольном опьянении — штраф 45000 рублей.

Особое внимание стоит уделить повторным нарушениям, за которые теперь грозят более строгие наказания.

Куда направляются штрафные деньги?

Средства от штрафов пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры: ремонт и благоустройство дорог, установку новых светофоров и знаков.

Что важно знать водителям:

  • Скидка на оплату штрафов уменьшена до 25%.

  • Срок для льготной оплаты расширен до 30 дней.

  • Штрафы увеличены за многие нарушения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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