С 1 июля полностью запретят установку натяжных потолков: их обязаны снять

Если вы решили обновить интерьер квартиры, будьте внимательны: не все изменения можно вносить без предварительного согласования с властями. Неправильные переделки могут не только привести к штрафам, но и к необходимости восстановить все в первоначальный вид.

В этой статье расскажем о популярных изменениях, которые могут нарушать закон.

1. Окна, нарушающие правила

Что можно: заменить старые окна на новые того же типа и цвета.

Что нельзя: изменять форму оконного проема или устанавливать окна другого цвета.

Пример: если вы решите поставить темные окна вместо стандартных белых, это может вызвать жалобу от соседей и привести к штрафу до 50 000 рублей.

2. Потолки, которые уменьшают высоту

Что можно: устанавливать подвесные и натяжные потолки, соблюдая нормы.

Что нельзя: снижать высоту потолков более чем на 5%.

Как проверяется? Инспекторы могут прийти и измерить высоту потолков. Если изменения будут превышать норму, потребуется демонтаж.

3. Перемещение батарей

Что можно: заменить старые батареи на новые, не меняя их расположение.

Что нельзя: переносить радиаторы или добавлять секции.

Почему? Изменение отопления может повлиять на работу системы в целом. В случае нарушения вам грозит штраф до 30 000 рублей.

4. Установка кондиционера без согласования

Что можно: установить кондиционер при наличии согласования с соседями.

Что нельзя: вешать внешний блок кондиционера без разрешения.

Если кондиционер мешает соседям, они могут подать в суд.

5. Перенос плит без согласования

Что можно: перенести электрическую плиту с разрешением.

Что нельзя: перемещать газовую плиту без получения официального разрешения.

Перемещение газовой плиты требует согласования с властями и газовой службой.

Как легализовать изменения?

Если изменения в квартире уже сделаны, но не согласованы, можно легализовать их через суд. Лучше всего подготовить проект перепланировки, получить согласие соседей и согласовать с МЧС.

Что будет, если не согласовать?

Если изменения незаконны, вам может грозить:

Штрафы до 300 000 рублей.

Судебные иски от соседей.

Принудительный демонтаж изменений.

Лайфхак:

Если вы уже провели изменения, можно попытаться легализовать их через суд. Это может быть дешевле, чем восстанавливать всё в прежнее состояние.