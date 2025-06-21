С 1 июля 2025 полностью будет запрещена установка пластиковых окон: их придется снять

Панорамные окна в квартире: когда нужно согласие соседей и какие могут быть последствия для владельца.

Желание больше света и пространства — это вполне естественное стремление, особенно когда квартира не отличается излишними метрами. Панорамные и французские окна становятся настоящей мечтой для тех, кто устал от замкнутых пространств и хочет, чтобы вид из окна был не через узкую щель, а прямо на всю стену.

Однако существует подводный камень. Ранее казалось, что достаточно не разрушать несущую стену, и можно устанавливать даже стеклянную стену в кухне. Главное — чтобы здание было прочным, а соседи не вмешивались.

Но ситуация изменилась.

Один недавний судебный случай продемонстрировал, что дело не только в строительных нормах, но и в правовых аспектах, а именно в общем имуществе.

В одном случае собственник решил установить французское окно. Получив разрешение от жилищной инспекции, он столкнулся с протестом соседей. Верховный суд встал на сторону жильцов и управляющей компании, установив, что вмешательство в внешнюю стену дома без согласия остальных собственников запрещено. Даже если окно эстетичное и разрешение получено, фасад остается общим имуществом, и любое вмешательство должно согласовываться.

Это открывает множество проблем для тех, кто уже установил панорамные окна без согласия других собственников. В таких случаях могут потребовать узаконить изменения или, что еще хуже, вернуть всё на прежнее место за свой счет.

Для тех, кто только думает об установке панорамных окон, процесс усложнился. Собрать подписи соседей — не простая задача. Кто-то может сомневаться в надежности стеклянных конструкций, кто-то будет против изменения внешнего вида здания, а кто-то просто по принципу откажется.

Теперь красивое изменение начинается не с похода к дизайнеру, а с переговоров с соседями.

Возможно, в будущем появятся чёткие правила, чтобы не устраивать собрания для каждой новой установки окна. Но пока что процесс включает переговоры, согласования и много терпения.

Тем, кто серьезно думает об установке панорамных окон, стоит начать не с выбора стеклопакетов, а с изучения ЖК РФ. Закон, как показывает практика, может удивить даже самых подготовленных.

Не забывайте, что хорошие отношения с соседями могут быть ключом к успешному ремонту.

