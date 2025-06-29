С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся найти другие места
kasheloff.ru
С 2025 года в России вступили в силу новые ограничения для автомобилей, касающиеся въезда и стоянки рядом с водоёмами и в лесных зонах. Эти меры нацелены на защиту природы и предотвращение лесных пожаров.
Где запрещено парковаться:
Водоохранные зоны:
Реки длиной более 50 км — не ближе 200 метров от берега.
Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
Морские побережья — 500 метров.
Автомобили могут двигаться только по твёрдым дорогам и парковаться на специально отведённых стоянках.
Лесные участки:
Въезд в леса ограничен, особенно в сезоны повышенного риска лесных пожаров.
Заповедные территории:
Запрещён въезд без разрешения, нарушение влечёт штраф или конфискацию автомобиля.
Штрафы за нарушение правил:
Въезд в водоохранную зону — от 3 000 до 4 500 рублей.
Штрафы за нарушение противопожарных норм — до 50 000 рублей.
Юридические лица могут получить штрафы до 400 000 рублей.
Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации транспортного средства.
Как избежать штрафов:
Планируйте поездки, проверяя правила на сайтах МЧС.
Останавливайтесь только на официальных кемпингах.
Не парковаться в запрещённых зонах.
Причины введения ограничений:
Новые меры помогут защитить экосистему и предотвратить лесные пожары, которые стали более частыми в последние годы.
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