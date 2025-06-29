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С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся найти другие места

С 2025 года в России вступили в силу новые огра...

kasheloff.ru

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С 2025 года в России вступили в силу новые ограничения для автомобилей, касающиеся въезда и стоянки рядом с водоёмами и в лесных зонах. Эти меры нацелены на защиту природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено парковаться:

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — не ближе 200 метров от берега.

  • Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

  • Морские побережья — 500 метров.
    Автомобили могут двигаться только по твёрдым дорогам и парковаться на специально отведённых стоянках.

Лесные участки:

  • Въезд в леса ограничен, особенно в сезоны повышенного риска лесных пожаров.

Заповедные территории:

  • Запрещён въезд без разрешения, нарушение влечёт штраф или конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушение правил:

  • Въезд в водоохранную зону — от 3 000 до 4 500 рублей.

  • Штрафы за нарушение противопожарных норм — до 50 000 рублей.

  • Юридические лица могут получить штрафы до 400 000 рублей.

  • Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации транспортного средства.

Как избежать штрафов:

  • Планируйте поездки, проверяя правила на сайтах МЧС.

  • Останавливайтесь только на официальных кемпингах.

  • Не парковаться в запрещённых зонах.

Причины введения ограничений:

Новые меры помогут защитить экосистему и предотвратить лесные пожары, которые стали более частыми в последние годы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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