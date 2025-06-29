С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся найти другие места

С 2025 года в России вступили в силу новые ограничения для автомобилей, касающиеся въезда и стоянки рядом с водоёмами и в лесных зонах. Эти меры нацелены на защиту природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено парковаться:

Водоохранные зоны:

Реки длиной более 50 км — не ближе 200 метров от берега.

Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

Морские побережья — 500 метров.

Автомобили могут двигаться только по твёрдым дорогам и парковаться на специально отведённых стоянках.

Лесные участки:

Въезд в леса ограничен, особенно в сезоны повышенного риска лесных пожаров.

Заповедные территории:

Запрещён въезд без разрешения, нарушение влечёт штраф или конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушение правил:

Въезд в водоохранную зону — от 3 000 до 4 500 рублей.

Штрафы за нарушение противопожарных норм — до 50 000 рублей.

Юридические лица могут получить штрафы до 400 000 рублей.

Незаконный въезд в заповедники может привести к конфискации транспортного средства.

Как избежать штрафов:

Планируйте поездки, проверяя правила на сайтах МЧС.

Останавливайтесь только на официальных кемпингах.

Не парковаться в запрещённых зонах.

Причины введения ограничений:

Новые меры помогут защитить экосистему и предотвратить лесные пожары, которые стали более частыми в последние годы.