С 1 февраля 2023 года ГИБДД России начнет в массовом порядке изымать автомобили у некоторых водителей: кому пора беспокоиться?
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В ГИБДД анонсировали новые массовые рейды, направленные на борьбу с нарушителями ПДД и водителями, которые накапливают штрафы. С 1 февраля в разных регионах страны будут ужесточены рейды, пишет PRIMPRESS.
Среди водителей инспекторы будут искать тех, кто накопил немалое количество задолженностей по штрафам за нарушения ПДД.
Штраф полагается оплачивать в течение 60 суток, в противном случае водитель оказывается злостным должником.
В ряде случаев при совместном рейде с приставами автомобиль автовладельца может быть арестован и изъят на штрафстоянку.