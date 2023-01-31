С 1 февраля 2023 года ГИБДД России начнет в массовом порядке изымать автомобили у некоторых водителей: кому пора беспокоиться?

В ГИБДД анонсировали новые массовые рейды, направленные на борьбу с нарушителями ПДД и водителями, которые накапливают штрафы. С 1 февраля в разных регионах страны будут ужесточены рейды, пишет PRIMPRESS.

Среди водителей инспекторы будут искать тех, кто накопил немалое количество задолженностей по штрафам за нарушения ПДД.

Штраф полагается оплачивать в течение 60 суток, в противном случае водитель оказывается злостным должником.

В ряде случаев при совместном рейде с приставами автомобиль автовладельца может быть арестован и изъят на штрафстоянку.