С 1 апреля водительские права будут недействительными: новое правило ГИБДД ставит в ступор водителей
drive2.ru
С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу новые правила, согласно которым иностранные граждане, а также россияне с водительскими удостоверениями, полученными за границей, должны обменять их на российские. Сделать это необходимо в течение трех недель после года с момента получения разрешения на временное проживание, ВНЖ или гражданства РФ. В противном случае такие права станут недействительными.
Кого затронут изменения?
Новые требования распространяются не только на иностранцев, но и на россиян, которые получили водительское удостоверение в другой стране, например, во время длительного проживания за границей. Они обязаны заменить свои права в течение года с момента первого въезда в Россию.
Исключения сделаны для:
- россиян с белорусскими правами,
- белорусов, имеющих ВНЖ в РФ,
- сотрудников дипломатических представительств и их семей — они смогут поменять права без экзаменов, обучения и медсправки.
Какие санкции грозят нарушителям?
Водители, которые не заменят иностранные права в срок, не смогут управлять транспортом в России. За нарушение предусмотрен штраф до 15 000 рублей и отстранение от вождения до момента замены удостоверения.
Как будет проходить замена прав?
Процедура зависит от категории водительского удостоверения:
- Категории M, A, B и подкатегории A1, B1 — требуется только сдача теоретического экзамена в ГИБДД. Практический экзамен и автошкола не нужны. Также необходимо предоставить медицинскую справку.
- Категории C, D, CE, DE и подкатегории C1E, D1E (грузовики и автобусы) — обязательны полное обучение в автошколе и сдача теоретического и практического экзаменов.
- Граждане Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии — заменят права после сдачи только теории, поскольку в этих странах русский язык имеет статус государственного.
Кроме того, водители с открытыми категориями B и CE автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом).
Новые правила направлены на упрощение контроля за водителями с иностранными удостоверениями и повышение безопасности на дорогах, пишет источник.
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