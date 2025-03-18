С 1 апреля водительские права будут недействительными: новое правило ГИБДД ставит в ступор водителей

С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу новые правила, согласно которым иностранные граждане, а также россияне с водительскими удостоверениями, полученными за границей, должны обменять их на российские. Сделать это необходимо в течение трех недель после года с момента получения разрешения на временное проживание, ВНЖ или гражданства РФ. В противном случае такие права станут недействительными.

Кого затронут изменения?

Новые требования распространяются не только на иностранцев, но и на россиян, которые получили водительское удостоверение в другой стране, например, во время длительного проживания за границей. Они обязаны заменить свои права в течение года с момента первого въезда в Россию.

Исключения сделаны для:

россиян с белорусскими правами,

белорусов, имеющих ВНЖ в РФ,

сотрудников дипломатических представительств и их семей — они смогут поменять права без экзаменов, обучения и медсправки.

Какие санкции грозят нарушителям?

Водители, которые не заменят иностранные права в срок, не смогут управлять транспортом в России. За нарушение предусмотрен штраф до 15 000 рублей и отстранение от вождения до момента замены удостоверения.

Как будет проходить замена прав?

Процедура зависит от категории водительского удостоверения:

Категории M, A, B и подкатегории A1, B1 — требуется только сдача теоретического экзамена в ГИБДД. Практический экзамен и автошкола не нужны. Также необходимо предоставить медицинскую справку.

— требуется только сдача теоретического экзамена в ГИБДД. Практический экзамен и автошкола не нужны. Также необходимо предоставить медицинскую справку. Категории C, D, CE, DE и подкатегории C1E, D1E (грузовики и автобусы) — обязательны полное обучение в автошколе и сдача теоретического и практического экзаменов.

— обязательны полное обучение в автошколе и сдача теоретического и практического экзаменов. Граждане Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии — заменят права после сдачи только теории, поскольку в этих странах русский язык имеет статус государственного.

Кроме того, водители с открытыми категориями B и CE автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом).

Новые правила направлены на упрощение контроля за водителями с иностранными удостоверениями и повышение безопасности на дорогах, пишет источник.