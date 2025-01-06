С 1 января этого года запрещено: новая жесткая норма ЖКХ для жильцов квартир

С 1 января 2025 года вводится новое ограничение, касающееся использования электроэнергии в жилых помещениях. Эта мера начнет действовать в ряде регионов России и направлена на предотвращение нехватки электричества в зимний сезон.

Правительство РФ утвердило список территорий, где запрещено заниматься майнингом криптовалют в квартирах. В перечень вошли Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также Донецкая и Луганская Народные Республики. В Запорожской и Херсонской областях запрет продлится до 15 марта 2031 года. В отдельных районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ограничения будут действовать сезонно: с 1 января по 15 марта 2025 года и ежегодно с 15 ноября по 15 марта до 2031 года. Подробный список указан в постановлении правительства (ПП РФ от 23 декабря 2024 г. №1869).

Цель ограничений — обеспечить стабильное энергоснабжение в регионах с высокой нагрузкой и предотвратить кризисные ситуации. За нарушения предусмотрены штрафы, размер которых устанавливают местные власти и коммунальные службы. Управляющие компании получили право контролировать нецелевое использование электроэнергии.

Для большинства жителей новые правила не повлияют на повседневную жизнь. Однако майнеры будут вынуждены прекратить деятельность в квартирах или перенести оборудование в специализированные помещения.