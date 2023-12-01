Руки не замерзнут, кожа будет спасена: 1 крутой прием сохранит тепло в рукавицах в жесткие морозы

Российская зима знаменита своими жгучими морозами, от которых невозможно спрятаться, прогуливаясь по улице. Тем не менее, существует много способов защиты от сильных холодов. Один из них поможет утеплить ваши перчатки или варежки, передали в ussurmedia.

Для создания простого и эффективного метода защиты ваших рук от мороза вам нужно всего два ингредиента: обычная батарейка АА или ААА и фольга.

Процесс создания «карманного обогревателя», для которого понадобится меньше минуты: когда чувствуете, что ваши руки начинают неметь от холода, достаньте заранее подготовленные батарейку и лист фольги и оберните фольгой батарейку так, чтобы она касалась обои полюсов. После проведенных действий батарейка начнет нагреваться из-за короткого замыкания, что влечет за собой выделение тепла, которым как раз можно согреть руки.

Однако будьте осторожны: такая конструкция не должна быть во включенном состоянии долго, в противном случае можно обжечься.