Ключевая ставка ЦБ снижена до 14% годовых

Банк России принял решение уменьшить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Снижение ставки означает, что коммерческие банки смогут получать кредиты от ЦБ под меньший процент, что потенциально приведет к удешевлению займов для бизнеса и населения. При этом доходность по вкладам и депозитам может снизиться.

Решение было принято сегодня, 24 июля, на заседании совета директоров Центробанка. Ранее ставка составляла 14,25% годовых.