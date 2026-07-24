Экономика

Ключевая ставка ЦБ снижена до 14% годовых

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25% до 1...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России принял решение уменьшить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Снижение ставки означает, что коммерческие банки смогут получать кредиты от ЦБ под меньший процент, что потенциально приведет к удешевлению займов для бизнеса и населения. При этом доходность по вкладам и депозитам может снизиться.

Решение было принято сегодня, 24 июля, на заседании совета директоров Центробанка. Ранее ставка составляла 14,25% годовых.

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