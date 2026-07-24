У 33 машин в Татарстане нашли превышение вредных выбросов

В Татарстане с начала операции «Чистый воздух» проверили 2145 автомобилей. У 33 из них, или 1,5% от общего числа, выявили превышение допустимых норм выбросов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Операция стартовала 1 июня и продлится до 30 сентября. Проверки проводят совместно с Управлением Госавтоинспекции МВД по Татарстану, а с 2024 года к ним присоединилось Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. Специалисты проверили 1850 легковых автомобилей, 107 грузовиков и 188 автобусов. Большинство нарушений зафиксировано у машин с бензиновыми двигателями — 26 случаев, еще пять — у дизельных и два — у газомоторных.

По состоянию на 17 июля операция проходит в 16 муниципалитетах республики, включая Казань и Набережные Челны. С владельцами автомобилей-нарушителей проводят разъяснительные беседы и составляют протоколы об административных правонарушениях. Операция «Чистый воздух» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».