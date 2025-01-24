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Российских пенсионеров «обманули»: вся правда о внезапной февральской индексации пенсионных выплат

Президент России Владимир Путин провел первое в...

drive2.ru

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Президент России Владимир Путин провел первое в этом году совещание по вопросам экономики, где обсудил меры поддержки пенсионеров.

Глава государства распорядился повысить страховые пенсии на 9,5% с 1 января 2025 года, что превышает ранее запланированный показатель в 7,3%. Это решение принято с учетом реального уровня инфляции, которая оказалась выше прогнозов.

«Фактическая инфляция за прошлый год составила 9,5%, что превысило ожидания Центробанка и правительства. В связи с этим необходимо корректировать социальные выплаты и пенсии, чтобы они соответствовали текущим экономическим условиям», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин поручил пересчитать военные пенсии и провести перерасчет выплат задним числом. Это позволит компенсировать недополученные средства за первые месяцы 2025 года.

Экономические итоги 2024 года

На совещании президент отметил, что дефицит бюджета в 2024 году составил 1,7% от ВВП, что, по его мнению, является приемлемым уровнем. Кроме того, значительный рост поступлений от ненефтегазового сектора — на 26% — позволил бюджету получить дополнительные 800 миллиардов рублей, превысив ожидания. При этом доходы от нефтегазового сектора составили 1,3 триллиона рублей.

Перспективы пенсий в 2025 году

По данным аналитиков, средний размер пенсии по старости к концу 2024 года составит 22,4 тысячи рублей. В следующем году эта сумма может увеличиться до 24,1 тысячи рублей. Экономист Игорь Балынин прогнозирует, что страховая пенсия с учетом индексации в 9,5% достигнет 21 904 рублей, а доплата за январь составит 444 рубля. Таким образом, средний размер пенсий может впервые приблизиться к 25 тысячам рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2025 года начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая не проводилась с 2016 года. Такое решение было принято в рамках социальной политики, направленной на поддержку всех категорий пенсионеров.

Новые требования для максимальных пенсий

С начала 2025 года изменились условия для получения максимальных пенсий. Теперь годовой доход, необходимый для их назначения, вырос на 24% и составляет 2,759 миллиона рублей, что требует ежемесячного заработка не менее 230 тысяч рублей.

Также президент утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. После этого минимальные выплаты составят 15 456 рублей.

Поддержка пенсионеров в условиях инфляции

Принятые меры направлены на улучшение финансового положения пожилых граждан и обеспечение их стабильного уровня жизни. Повышение пенсий с учетом инфляции станет важным шагом к поддержанию социальной справедливости и защите доходов пенсионеров.

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