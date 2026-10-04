Телефон сам отключает Wi-Fi в самый неподходящий момент: какая настройка делает это без вашего ведома
ПроКазань
Смартфон подключен к домашней сети, но через некоторое время значок Wi-Fi исчезает, а телефон переходит на мобильный интернет. Особенно неприятно обнаружить это после просмотра видео или загрузки большого файла.
Причина не всегда в роутере. На смартфоне могут быть включены функции, которые автоматически отказываются от Wi-Fi, если система считает соединение слабым или нестабильным.
Проверьте автоматическое переключение сети
На некоторых Android-смартфонах есть функции вроде интеллектуального выбора сети или автоматического перехода на мобильные данные. Названия отличаются у Samsung, Xiaomi и других производителей.
Если Wi-Fi на несколько секунд теряет доступ к интернету или сигнал становится слишком слабым, смартфон может самостоятельно переключиться на мобильную сеть. Найти такой параметр обычно можно в расширенных настройках Wi-Fi или мобильной сети.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала временно отключил мобильные данные и понаблюдал за Wi-Fi. Если связь продолжает регулярно пропадать, проблема, скорее всего, в самой беспроводной сети. Если же раньше телефон просто незаметно уходил на мобильный интернет, стоит проверять автоматическое переключение».
Энергосбережение тоже стоит проверить
Некоторые Android-смартфоны могут ограничивать сетевую активность при выключенном экране или в агрессивном режиме экономии энергии. Поэтому стоит посмотреть настройки батареи, особенно если Wi-Fi пропадает после нескольких минут бездействия.
Полностью отключать энергосбережение навсегда не обязательно. Достаточно временно изменить настройку и проверить, исчезла ли проблема.
На iPhone механизм работает иначе
На iPhone функция «Помощь Wi-Fi» позволяет использовать сотовую связь при плохом Wi-Fi. При этом она не равнозначна обычному выключению самого Wi-Fi. Если значок беспроводной сети действительно регулярно исчезает, стоит дополнительно проверить качество сигнала и работу роутера.
Простой тест — подключить к той же сети другой смартфон. Если Wi-Fi одновременно пропадает на нескольких устройствах, искать настройку в одном телефоне бессмысленно: вероятнее проблема в роутере или интернет-соединении.
Если сбой возникает только на одном смартфоне, сначала проверьте автоматическое переключение сети, энергосбережение и качество сигнала. Сбрасывать все сетевые настройки стоит в последнюю очередь — после этого придется заново подключаться к сохраненным Wi-Fi-сетям.
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