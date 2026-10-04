Средняя зарплата выше 150 тыс. рублей в июле зафиксирована в семи регионах

Средняя заработная плата превысила 150 тыс. рублей в июле 2026 года лишь в семи регионах России. Такие данные, по информации ТАСС, следуют из статистики Росстата.

Самый высокий показатель среди этих территорий — в Чукотском автономном округе, где средняя зарплата составила 243,6 тыс. рублей. Далее идут Магаданская область (210,3 тыс. рублей), Москва (193,1 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (182 тыс. рублей), Сахалинская область (161 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (160,2 тыс. рублей). Замыкает перечень Камчатский край со средним значением 150,7 тыс. рублей.

Для сравнения: в целом по стране средняя зарплата в июле 2026 года составила почти 110 тыс. рублей.