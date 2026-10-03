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Татарстан 4 октября ждут порывы ветра до 17 м/с и гололедица

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Татарстане 4 октября. Предупреждение об этом распространило МЧС.

Ветер будет сильным и ночью, и днем — то есть в течение всех суток. В отдельных порывах скорость достигнет 17 метров в секунду. Всего в предупреждении названы два погодных явления — сильный ветер и гололедица.

К ветру добавится еще одна опасность — гололедица. Скользко будет на отдельных участках дорог, то есть не повсеместно.

Предупреждение охватывает всю республику и рассчитано на сутки — с ночи до конца дня 4 октября. Оно касается всех районов Татарстана.

Наиболее заметными последствия непогоды будут именно на дорогах, где возможна гололедица, а порывы ветра местами достигнут 17 метров в секунду.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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