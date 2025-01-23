Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Российских пенсионеров «обманули»: вся правда о внезапной февральской индексации пенсии

В 2025 году пенсионеров России ждут важные изме...

YouTube

Подписаться в Telegram

В 2025 году пенсионеров России ждут важные изменения: индексация пенсий, перерасчёты и повышение социальных выплат.

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать размеры пенсий в соответствии с фактической инфляцией 2024 года, которая превысила прогнозы и составила 9,5% вместо целевых 7,3%.

Пересчёт пенсий: как изменится сумма?

С 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 9,5%, чтобы компенсировать рост цен. Экономист Игорь Балынин подсчитал, что средняя страховая пенсия должна составлять 21 904 рубля, а с перерасчётом за январь пенсионеры могут дополнительно получить 444 рубля, что увеличит среднюю выплату до 25 000 рублей.

Особое внимание уделено индексации пенсий для работающих пенсионеров. С февраля 2025 года индексация для этой категории будет возобновлена впервые с 2016 года.

Социальные пенсии и изменения доходных требований

С апреля 2025 года социальные пенсии также будут проиндексированы. Размер повышения составит 14,75%, что увеличит выплаты до 15 456 рублей.

Кроме того, с 1 января 2025 года выросла сумма годового дохода, необходимая для получения максимальной пенсии. Теперь, чтобы претендовать на максимум, нужно зарабатывать не менее 2 759 000 рублей в год или 230 000 рублей в месяц.

Итоги года и указания президента

На экономическом совещании президент Владимир Путин отметил, что инфляция в 2024 году превысила ожидания правительства, а доходы бюджета от ненефтегазового сектора выросли на 26%, что позволило увеличить объём социальных выплат.

«Социальные выплаты и пособия должны соответствовать реальной инфляции. Перерасчёт будет произведён задним числом», — подчеркнул глава государства.

Прогнозы на 2025 год

Средняя пенсия по старости к концу 2025 года достигнет 24,1 тысячи рублей, что превышает ранее запланированные показатели. Это подтверждается пояснительной запиской к проекту бюджета Социального фонда России (СФР).

Также ожидается, что дополнительные индексации в 2025 году помогут сохранить покупательскую способность пенсионеров на фоне экономических вызовов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

кто кусает в постели кроме клопов

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

smm продвижение москва в Москве

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников