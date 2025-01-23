Российских пенсионеров «обманули»: вся правда о внезапной февральской индексации пенсии

В 2025 году пенсионеров России ждут важные изменения: индексация пенсий, перерасчёты и повышение социальных выплат.

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать размеры пенсий в соответствии с фактической инфляцией 2024 года, которая превысила прогнозы и составила 9,5% вместо целевых 7,3%.

Пересчёт пенсий: как изменится сумма?

С 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 9,5%, чтобы компенсировать рост цен. Экономист Игорь Балынин подсчитал, что средняя страховая пенсия должна составлять 21 904 рубля, а с перерасчётом за январь пенсионеры могут дополнительно получить 444 рубля, что увеличит среднюю выплату до 25 000 рублей.

Особое внимание уделено индексации пенсий для работающих пенсионеров. С февраля 2025 года индексация для этой категории будет возобновлена впервые с 2016 года.

Социальные пенсии и изменения доходных требований

С апреля 2025 года социальные пенсии также будут проиндексированы. Размер повышения составит 14,75%, что увеличит выплаты до 15 456 рублей.

Кроме того, с 1 января 2025 года выросла сумма годового дохода, необходимая для получения максимальной пенсии. Теперь, чтобы претендовать на максимум, нужно зарабатывать не менее 2 759 000 рублей в год или 230 000 рублей в месяц.

Итоги года и указания президента

На экономическом совещании президент Владимир Путин отметил, что инфляция в 2024 году превысила ожидания правительства, а доходы бюджета от ненефтегазового сектора выросли на 26%, что позволило увеличить объём социальных выплат.

«Социальные выплаты и пособия должны соответствовать реальной инфляции. Перерасчёт будет произведён задним числом», — подчеркнул глава государства.

Прогнозы на 2025 год

Средняя пенсия по старости к концу 2025 года достигнет 24,1 тысячи рублей, что превышает ранее запланированные показатели. Это подтверждается пояснительной запиской к проекту бюджета Социального фонда России (СФР).

Также ожидается, что дополнительные индексации в 2025 году помогут сохранить покупательскую способность пенсионеров на фоне экономических вызовов.