Российских пенсионеров «обманули»: вся правда о внезапной февральской индексации пенсии
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В 2025 году пенсионеров России ждут важные изменения: индексация пенсий, перерасчёты и повышение социальных выплат.
Президент России Владимир Путин поручил скорректировать размеры пенсий в соответствии с фактической инфляцией 2024 года, которая превысила прогнозы и составила 9,5% вместо целевых 7,3%.
Пересчёт пенсий: как изменится сумма?
С 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 9,5%, чтобы компенсировать рост цен. Экономист Игорь Балынин подсчитал, что средняя страховая пенсия должна составлять 21 904 рубля, а с перерасчётом за январь пенсионеры могут дополнительно получить 444 рубля, что увеличит среднюю выплату до 25 000 рублей.
Особое внимание уделено индексации пенсий для работающих пенсионеров. С февраля 2025 года индексация для этой категории будет возобновлена впервые с 2016 года.
Социальные пенсии и изменения доходных требований
С апреля 2025 года социальные пенсии также будут проиндексированы. Размер повышения составит 14,75%, что увеличит выплаты до 15 456 рублей.
Кроме того, с 1 января 2025 года выросла сумма годового дохода, необходимая для получения максимальной пенсии. Теперь, чтобы претендовать на максимум, нужно зарабатывать не менее 2 759 000 рублей в год или 230 000 рублей в месяц.
Итоги года и указания президента
На экономическом совещании президент Владимир Путин отметил, что инфляция в 2024 году превысила ожидания правительства, а доходы бюджета от ненефтегазового сектора выросли на 26%, что позволило увеличить объём социальных выплат.
«Социальные выплаты и пособия должны соответствовать реальной инфляции. Перерасчёт будет произведён задним числом», — подчеркнул глава государства.
Прогнозы на 2025 год
Средняя пенсия по старости к концу 2025 года достигнет 24,1 тысячи рублей, что превышает ранее запланированные показатели. Это подтверждается пояснительной запиской к проекту бюджета Социального фонда России (СФР).
Также ожидается, что дополнительные индексации в 2025 году помогут сохранить покупательскую способность пенсионеров на фоне экономических вызовов.
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