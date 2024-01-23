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Россияне в восторженном шоке: Госдума хочет ввести выплаты до 70 тысяч рублей. Кто получит?

Россияне в восторженном шоке: Госдума хочет ввести выплаты до 70 тысяч рублей. Кто получит?

crimeangazette.ru

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В настоящее время в Госдуме рассматривают закон, который подразумевает введение выплат за долгий брак для всех россиян.

Представленный законопроект разработан с целью внедрения материальных поощрений на федеральном уровне для лиц, проживших в официальном браке в течение долгих лет. Неоспорима важность и актуальность принятия мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семейных ценностей в качестве фундаментальной основы российского общества. Считается, что семейно-брачные отношения играют ключевую роль в формировании нравственности, патриотизма, а также в установлении взаимных прав и обязанностей супругов.

С учетом изменений в обществе, таких как увеличение числа разводов, уменьшение рождаемости и рост числа матерей-одиночек, предложенный законопроект нацелен на поощрение долгих браков на федеральном уровне. Отмечается, что в настоящее время подобные поощрения осуществляются только в некоторых регионах Российской Федерации, и размеры единовременных выплат существенно различаются. Например, в Санкт-Петербурге самая высокая выплата равно 70 000 рублей за 70 лет супружеской жизни, а в Москве за этот же срок выплата равна 37 873 рублям.

В предложенном законопроекте предлагается ввести материальное поощрение для лиц, состоящих в официальном браке не менее двадцати лет. Размеры поощрений предлагается ежегодно индексировать, а также учитывать районные коэффициенты для лиц, проживающих в условиях Крайнего Севера и тяжелых климатических условиях. Полномочия по предоставлению выплат к юбилеям передаются субъектам Российской Федерации с использованием субвенций из федерального бюджета. Так, за 20 лет супружеской жизни будет выплачиваться 20 тысяч, за 25 лет – 25 тысяч, за 30 лет – 30 тысяч и так далее до 70 лет совместной жизни, за которую выплата будет равна 70 тысячам рублей.

Законопроект предполагает введение новых стимулов для поддержки долгих браков и призван укрепить институт брака, сохраняя традиционные семейные ценности в условиях современного общества. Планируется вступление законопроекта в силу с 1 июля 2024 года.

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