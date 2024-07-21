Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней устроят нам в июле 2024. Решение принято

В июле будут отмечаться такие события как День работников морского и речного флота, День российской почты, а также День металлурга и День работника торговли

vseoplanete.ru

Подписаться в Telegram

Июль следующего года обещает быть идеальным периодом для организации отпуска среди жителей России. Этот месяц, хотя и не включает дополнительные официальные выходные, предлагает богатый выбор профессиональных и религиозных праздников, которые могут стать отличным поводом для семейных и общественных мероприятий.

Ключевые даты июля

В июле будут отмечаться такие события как День работников морского и речного флота, День российской почты, а также День металлурга и День работника торговли. Религиозные праздники, включая Рождество Иоанна Предтечи и День Петра и Февронии, также придают этому месяцу особый колорит.

Рабочие дни и планирование отдыха

Из 31 дня июля 23 являются рабочими, что оставляет 8 дней для отдыха. Это создает удобные предпосылки для планирования долгожданного отпуска, особенно учитывая, что выходные дни приходятся на субботу и воскресенье.

Преимущества отпуска в июле

Выбор июля для отпуска обусловлен не только благоприятными погодными условиями и разнообразием мероприятий, но и выгодными условиями выплаты отпускных. Благодаря 23 рабочим дням в июле расчет отпускных будет особенно выгоден.

Как организовать отпуск?

При организации отпуска важно учитывать несколько моментов:

  • Подача заявления на отпуск должна производиться минимум за две недели до его начала.
  • Выплата отпускных обязана быть произведена за три рабочих дня до начала отпуска.
  • Планирование отдыха на первую половину июля может быть более выгодным из-за меньшего количества туристов и более низких цен.

Путешествия и развлечения

Июль – прекрасное время для исследования культурного и природного многообразия России. Регионы страны предлагают эксклюзивные туристические программы, от круизов по Волге до фестивалей в исторических городах Золотого кольца.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

8 часов назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Казани

день назад

Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье

герметизация от тараканов стоимость

Новости Татарстана

8 часов назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

стрижка бороды в краснодаре в Краснодаре

Новости Казани

10 часов назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

Новости Казани

6 часов назад

Туристы из Казани застряли в Турции

Новости Казани

день назад

Волынец хочет запретить концерт рэпера Кишлака
Новости Казани
2 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Татарстана

6 часов назад

Воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске

Новости Казани

7 часов назад

Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе

Новости Казани

9 часов назад

В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери

Новости Татарстана

11 часов назад

Водитель «Лады» разбился насмерть в Камском Устье
2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани
Новости Казани
2 дня назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Новости Казани

13 часов назад

Президент Бразилии посетит Казань на осеннем саммите БРИКС

Новости Татарстана

день назад

Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет

Новости Казани

день назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Интересное в Казани
5 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
В Зеленодольском районе был замечен смерч
Новости Татарстана
2 дня назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч