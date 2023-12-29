Россияне потеряли дар речи: пенсионный возраст решено снизить до 55/60 лет

Появилась информация, касающаяся процесса выхода на пенсию в 2024 году. При том что общий возраст выхода на пенсию равен 60/65 годам, некоторые категории граждан Российской Федерации смогут выйти на нее раньше, а именно, в 55 и 60 лет, пишет progorod59.

В наступающем 2024 году начнется этап, который будет завершением пенсионной реформы, вступившей в законную силу 5 лет назад. В возрасте 58 лет на пенсию выйдут женщина 1966 года рождения, а в возрасте 63 лет - мужчины 1961 года.

Вместе с тем требования к выходу на заслуженный отдых становятся строже. Для получения страховой выплаты по старости будет мало достичь вышеназванного возраста, для этого нужно будет доказать 15-тений трудовой стаж, а также обладать 28,2 ИПК.

Также у многих граждан есть право выйти на пенсию раньше установленного общего возраста. А именно, женщины, которые накопили 37 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины с 42-летным стажем - в 60 лет.

Добавим, что для жителей некоторых регионов нашего государства также предусмотрен досрочный выход на пенсию при определенных условиях. Например, жительницы и жители Крайнего Севера с 15-летным трудовым или страховым стажем уже в 55 и 60 лет имеют право подавать заявление на пенсионные выплаты.

Таким образом, уже в новом году будут действовать новые правила выхода на пенсию, учитывающие возраст и страховой стаж. Женщины и мужчины будут выходить на пенсию в разном возрасте в зависимости от года их рождения, и для получения страховой выплаты по старости им необходимо будет иметь определенный трудовой стаж и пенсионный коэффициент. Для некоторых граждан также будут действовать специальные условия, позволяющие выйти на пенсию на несколько лет раньше, если они соответствуют определенным критериям, таким как проживание в регионах Крайнего Севера или наличие определенного трудового стажа.