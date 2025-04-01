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Россияне массово выводят деньги с вкладов: касается всех, кто хранит деньги на банковских картах

По данным платформы «Финуслуги» Московской бирж...

yandex.ru

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По данным платформы «Финуслуги» Московской биржи, в январе-феврале 2025 года наблюдается увеличение интереса к долгосрочным вкладам:

  • Доля годовых вкладов выросла на 3 процентных пункта, достигнув 13,7%.
  • Популярность 6-месячных депозитов снизилась на 1,5 процентных пункта до 54%.
  • 3-месячные вклады потеряли 1,3 процентных пункта и составили 25,2%.
  • В количественном выражении доля годовых депозитов увеличилась с 15% до 18%.

Мнение экспертов

Глеб Юченков, руководитель инвестиционных продуктов «Финуслуг», отметил, что:

«Люди стремятся зафиксировать ставку на более долгий срок».

Достигли ли ставки своего пика?

В декабре 2024 года Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%.

В феврале 2025 года регулятор подтвердил это решение.

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков снизилась с 22,3% до 21,1%.

Мнение банков

  • МТС Банк: наблюдается небольшой рост интереса к годовым вкладам (+1-2%).
  • Почта Банк: клиенты переходят с 3-месячных вкладов на 6- и 9-месячные.
  • Русский Стандарт: клиенты начинают фиксировать ставки на длительный срок.
  • ВТБ и Т-Банк: пока не замечают массового перехода на долгосрочные депозиты.

Прогнозы аналитиков

Анна Землянова (Совкомбанк): «Ставки по вкладам близки к максимуму. Если инфляция замедлится, ЦБ начнёт смягчать политику к концу 2025 года».

Валерий Пивень (АКРА): «Банки могут начать снижать ставки по долгосрочным депозитам».

Что это значит для вкладчиков?

На данный момент выгодно рассматривать годовые вклады, чтобы зафиксировать высокие ставки. Однако стоит следить за решениями ЦБ, так как при снижении ключевой ставки доходность депозитов также может уменьшиться, сообщает progorodsamara.

Где искать выгодные предложения?

  • Сравнивайте условия в различных банках.
  • Обращайте внимание на топ-10 банков с наиболее высокими ставками.
  • Учитывайте возможность досрочного расторжения вклада.

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