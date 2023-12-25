Россиянам рекомендовали покинуть свои дома до 26 декабря: нужно быть вдали от городских огней

Гражданам Российской Федерации рассказали, что 17 декабря текущего года началось необычное космическое явление, увидеть и насладиться красотой которого можно будет уже в ближайшее дни, пишет pg13.

Согласно наблюдениям ученых, 17 декабря начал набирать активность метеорный поток Урсиды, иначе говоря, звездопад. Скорость явления составляет от 15 до 20 метров в час, однако чтобы его увидеть, нужно выехать за пределы города, подальше от искусственного света.

Вместе с тем посмотреть на звездопад может помешать Луна, потому что 27 декабря будет полнолуние, свет которого заглушит метеорный поток Урсиды. Поэтому россиянам советуют до наступления полнолуния выбраться из своих домов и посмотреть на прекрасный звездный дождь, так как в следующий раз такая возможность появиться только в 2025 году.