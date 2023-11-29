Россиян ждет крупнейшая с 90-ых годов денежная реформа

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов сообщил, что в 2024 года начнется тестирование новой третьей российской национальной валюты, цифрового рубля, передал progorod33.

В России на данный момент существует две основные денежные формы, к ним относятся наличные и безналичные средства. Однако правительство страны приняло решение ввести еще один вид денег, цифровой. Представитель Минфина объяснил, какими преимуществами будет обладать вышеназванное нововведение: в связи с тем, что цифровые рубли будут обладать уникальной особенностью, которая называется окрашивание, будет возможность видеть, на что граждане расходуют средства. Прежде всего это направлено на отслеживание предоставленных россиянам средств на строго определенные расходы, например, пособия на детей, которые очень часто родителя тратят на погашение долгов и штрафов, что недопустимо.

Планируется, что новая форма российской валюты будет использоваться и действовать как обычные деньги, если в 2024 году ее тестирование пройдет успешно.

Цифрой рубль будет находиться на отдельной платформе Центрального банка, и привязка к какой-то одной финансовой организации, банку, необязательна.

Центробанк добавил, что открыть накопительный вклад для цифровой валюты будет невозможно, потому что данная денежная форма будет предназначена только для расчетов, исключая инвестиции и накопления.