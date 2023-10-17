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Россиян предупредили, что траты на обслуживание автомобилей возрастут в скором времени

Россиян предупредили, что траты на обслуживание автомобилей возрастут в скором времени

www.club-picanto.ru

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Экономист Елена Зацаринная рассказала, что когда настанет зима, у россиян увеличатся расходы на содержание автомобилей. Причины возрастания трат заключаются в смене осенней резины на зимнюю и увеличении расхода топлива.

За осень содержание машин у граждан РФ возросло на 20%, заявила Елена Зацаринная.

Зимняя резина всегда была дороже летней, тем не менее стало известно, что рост цен на зимнюю резину скоро составит 60%, поделился эксперт. Поэтому расходы на обслуживание автомобилей возрастут из-за смены шин, а также из-за увеличения расходов на топливо, так как в зимнее время машины затрачивают больше бензина.

Согласно словам Елены Зацаринной, надеется на снижение цен на топливо для машины не стоит. Экономист также добавила, что расходы на обслуживание личных автомобилей выросли на 20%, так как увеличились цены на запчасти.

Более того, Зацаринная объяснила, что в зимнее время автомобилю необходим тщательный уход: чистка снега с поверхностей машин, уборка салонов от грязи, проверка или замена машинного масла и так далее. Специалист отметила, что в зимнее время года стоит учитывать капризную погоду, из-за которой могут случиться непредвиденные расходы на авто.

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