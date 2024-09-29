На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, главы внешнеполитических ведомств России и Буркина-Фасо, Сергей Лавров и Карамоко Траоре, подписали историческое соглашение. Объект соглашения — обещание обеих стран не размещать оружие в космосе, что ставит знакомый вопрос о милитаризации космического пространства в новый контекст.

Это событие не только выделяется на фоне текущих дипломатических разговоров, но и подчеркивает растущую роль Буркина-Фасо на международной арене, а также ее стремление к укреплению мировой безопасности.

После официальной церемонии подписания Сергей Лавров и Карамоко Траоре провели двусторонние переговоры, чтобы обсудить дальнейшие шаги в реализации этого соглашения, а также возможности для углубления сотрудничества между двумя странами в других областях.

Сергей Лавров также встретился с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом в тот же день, что подчеркивает активную роль России в развитии двусторонних и многосторонних отношений на полях Генассамблеи.

Заседания Генеральной Ассамблеи ООН, проходящие с 24 по 30 сентября, вновь подтверждают важность международного диалога в решении глобальных вызовов. Инициатива России и Буркина-Фасо выступает в качестве примера того, как международное сотрудничество может привести к существенным соглашениям, которые имеют потенциал улучшить общую безопасность и стабильность, пишет interfax.ru.