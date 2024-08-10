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Режим КТО вводят в Белгородской, Брянской и Курской областях

Руководство ФСБ России, под председательством А...

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Руководство ФСБ России, под председательством Александра Бортникова, инициировало контртеррористические операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Это решение было принято Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) для нейтрализации потенциальных террористических действий и диверсий.

Как указано в официальном сообщении НАК, с 9 августа 2024 года на территории этих областей введены специальные правовые режимы, предусмотренные Федеральным законом № 35-ФЗ "О противодействии терроризму". Эти меры включают усиленный контроль и временные ограничения для обеспечения безопасности граждан.

Полиция и другие правоохранительные органы получили расширенные полномочия, включая проверку личных документов, возможность досмотра транспортных средств и людей, а также право временно отселять граждан из определённых зон. Такие меры направлены на предотвращение возможных актов терроризма и защиту жизни и здоровья населения.

Дополнительные меры безопасности также включают охрану объектов, имеющих особую значимость — от государственных учреждений до инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность регионов. Это охватывает важные культурные, исторические и научные объекты, а также жизненно важные транспортные узлы.

Закон также разрешает осуществление слежения за телефонными переговорами и другой информацией, передаваемой через телекоммуникационные сети, что необходимо для выявления и предотвращения террористических угроз. В чрезвычайных случаях, для оперативного реагирования, возможно использование частных транспортных средств для доставки граждан в медицинские учреждения или для преследования лиц, подозреваемых в терактах.

Введение этих мер является частью усилий по укреплению национальной безопасности в условиях возрастающих угроз, и, хотя они могут влиять на обыденную жизнь регионального населения, они крайне необходимы для защиты общественного порядка и благополучия граждан в данных регионах, пишет interfax.ru.

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