Решение принято: разовую выплату 20 тысяч рублей получат все пожилые россияне с 12 января

Пожилым россиянам предоставлена информация о предстоящей единовременной денежной выплате, начало которой было запланировано на 9 января. Дополнительные средства будут предоставлены пожилым гражданам, достигшим установленного возраста. Решение о предоставлении этого бонуса было принято на местном уровне местными чиновниками, как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, передает PRIMPRESS.

Согласно словам эксперта, новую денежную выплату в скором времени могут получить пожилые люди, достигшие определенного юбилея. На федеральном уровне на этот бонус могут рассчитывать те граждане, которые отмечают свой 80-й день рождения. Если человек получает страховую пенсию по старости, к его пенсии будет добавлена фиксированная выплата, увеличившаяся до 8 тысяч рублей с начала текущего года.

Однако на региональном уровне предусмотрены и другие дополнительные выплаты для пенсионеров. Например, в Северной столице и Ленинградской области принято решение о предоставлении разового подарка пожилым людям. Согласно указу, подписанному для самых пожилых граждан, выплата будет предоставляться.

«В данном случае власти решили поддержать долгожительство, учитывая, что возрастная планка для выплаты начинается с 90 лет. Для этой возрастной группы предусмотрена разовая выплата в размере 15 000 рублей. А для тех, кому исполнилось 95 лет, предусмотрены выплаты в размере 20 тысяч рублей», - отметил Власов.

Для столетних юбиляров, согласно его словам, выплата составит 25 тысяч рублей, и такие выплаты будут повторяться каждый год после достижения 100 лет.

Для получения этих средств необходимо подать заявление, которое может подать сам пенсионер или его близкие родственники или представители по доверенности. Тем, кому уже одобрили выплату, ее перечисление начнется с сегодняшнего дня.