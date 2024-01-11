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Решение принято: разовую выплату 20 тысяч рублей получат все пенсионеры с 11 января

Решение принято: разовую выплату 20 тысяч рублей получат все пенсионеры с 11 января

9111.ru

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Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили, что с 11 января 2024 года в разных регионах страны пенсионеры начнут получать единовременную выплату, утвержденную местными органами власти, пишет PRIMPRESS.

Согласно информации эксперта Сергея Власова, новую денежную выплату в ближайшее время могут получить пожилые граждане, достигшие 80-летнего возраста. Тем, кто уже получает страховую пенсию по старости, будет добавлена фиксированная сумма, увеличенная в этом году до 8 тысяч рублей.

В различных регионах также могут предусматриваться дополнительные выплаты. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области принято решение о введении единовременного подарка пожилым гражданам, начиная с 90 лет. Согласно указу, гражданам в возрасте 90 лет предоставляется разовая выплата в размере 15 тысяч рублей, а тем, кому исполнилось 95 лет, — по 20 тысяч рублей. Вековым юбилярам (100 лет) выплачивается 25 тысяч рублей, а затем ежегодно после 100 лет.

Процесс получения этих средств будет осуществляться по заявлению, которое может подать сам пенсионер или его представитель по доверенности. Пенсионеры, которым уже одобрили выплату, могут ожидать ее начала с 11 января.

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