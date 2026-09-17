Альфа-Банк возглавил две категории рейтинга Mobile Web Banking Rank 2026

Альфа-Банк стал лучшим сразу в двух номинациях рейтинга Mobile Web Banking Rank 2026 — Daily Banking и Digital Office. Таковы результаты четвертой волны исследования Markswebb, которое оценивало цифровой клиентский опыт в веб-версиях мобильных банков для частных лиц на iOS.

В категории Daily Banking, охватывающей основные задачи по ежедневному управлению финансами, банк получил 96 баллов из 100 и занял первое место. Markswebb оценивал 761 критерий, включая полноту и качество сценариев управления деньгами, а также результаты юзабилити-тестирования.

В Digital Office, посвященной более широкому набору задач по управлению банковскими продуктами и сервисами, Альфа-Банк набрал 98,8 балла из 100. Здесь Markswebb учитывал 321 критерий; эксперты отметили глубину управления продуктами и доступом, взаимодействие с государственными сервисами и возможность заказать банковский продукт до авторизации.

Исследование Markswebb строится на более чем 1000 критериях: сначала веб-приложения проверяют по чек-листам, затем добавляют юзабилити-тестирование, интервью с пользователями и экспертные интервью с представителями банков. Для Daily Banking и Digital Office применяются отдельные системы оценки. «Мы изначально закладывали в "Альфа-Онлайн" идеологию полноценного цифрового банка, который всегда под рукой. Для нас важно, чтобы клиент не чувствовал разницы между функционалом приложения и веб-версией: в браузере смартфона должны быть доступны те же возможности — от быстрых повседневных переводов до полного управления сложными продуктами», — отметил директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин.