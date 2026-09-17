Технологии

Альфа-Банк возглавил две категории рейтинга Mobile Web Banking Rank 2026

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Альфа-Банк стал лучшим сразу в двух номинациях рейтинга Mobile Web Banking Rank 2026 — Daily Banking и Digital Office. Таковы результаты четвертой волны исследования Markswebb, которое оценивало цифровой клиентский опыт в веб-версиях мобильных банков для частных лиц на iOS.

В категории Daily Banking, охватывающей основные задачи по ежедневному управлению финансами, банк получил 96 баллов из 100 и занял первое место. Markswebb оценивал 761 критерий, включая полноту и качество сценариев управления деньгами, а также результаты юзабилити-тестирования.

В Digital Office, посвященной более широкому набору задач по управлению банковскими продуктами и сервисами, Альфа-Банк набрал 98,8 балла из 100. Здесь Markswebb учитывал 321 критерий; эксперты отметили глубину управления продуктами и доступом, взаимодействие с государственными сервисами и возможность заказать банковский продукт до авторизации.

Исследование Markswebb строится на более чем 1000 критериях: сначала веб-приложения проверяют по чек-листам, затем добавляют юзабилити-тестирование, интервью с пользователями и экспертные интервью с представителями банков. Для Daily Banking и Digital Office применяются отдельные системы оценки. «Мы изначально закладывали в "Альфа-Онлайн" идеологию полноценного цифрового банка, который всегда под рукой. Для нас важно, чтобы клиент не чувствовал разницы между функционалом приложения и веб-версией: в браузере смартфона должны быть доступны те же возможности — от быстрых повседневных переводов до полного управления сложными продуктами», — отметил директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Интересное в Казани

день назад

Теорию сдал, а в городе растерялся: рассказываем, что ждёт казанцев на экзамене в ГИБДД

диванные клопы как избавиться

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Полезное

3 дня назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

печать фотокниг для фотографов в Москве

Не у нас

день назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

10 часов назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Кулинария

13 часов назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Не у нас

10 часов назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных
Новости Татарстана
20 минут назад

Теплая пятница без дождей: синоптики дали прогноз для Татарстана

В пятницу в Татарстане ожидается переменная обл...

Кулинария

час назад

Пирожки румяные сверху, а внутри сырое тесто: почему лишние минуты в духовке не всегда помогают

Интересное в Казани

день назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса

Технологии

3 часа назад

OpenAI: модель Astra сама добавила себе инструкцию о независимости

Технологии

3 часа назад

В iOS 27.2 beta 1 для разработчиков обновили приложение «Здоровье»
Совкомбанк ежемесячно анализирует более 300 тыс...
Технологии
4 часа назад

Совкомбанк ежемесячно анализирует более 300 тыс. диалогов с помощью ИИ

Кулинария

4 часа назад

Оладьи пышные на сковороде, а потом опадают: почему они превращаются в плоские лепешки

Технологии

4 часа назад

Pixel Watch 3 и новее получили управление уведомлениями жестами

Новости Казани

4 часа назад

В Казани из гаража изъяли 41 тыс. пачек немаркированных сигарет
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
6 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов