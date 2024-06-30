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Решение принято: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО

В последних новостях, связанных с мобилизацией в России, военный корреспондент Александр Сладков поделился информацией о судьбе мобилизованных граждан, полученной от президента во время личной встречи

eurasia.expert

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В последних новостях, связанных с мобилизацией в России, военный корреспондент Александр Сладков поделился информацией о судьбе мобилизованных граждан, полученной от президента во время личной встречи. Слова главнокомандующего пролили свет на текущую ситуацию и планы в отношении тех, кто был призван на службу.

Президент подтвердил, что мобилизованные граждане будут продолжать участвовать в специальной военной операции до её окончания. Пока не принято решение о демобилизации, что подразумевает продолжение службы мобилизованных.

Демобилизация возможна только в случаях достижения максимального возраста службы, получения серьёзного ранения или в случае гибели. Также мобилизованные могут быть демобилизованы после рождения четвёртого ребёнка.

Интересный момент касается добровольцев и заключённых, подписавших контракты с Минобороны. Для них также не предусмотрена возможность демобилизации до официального окончания СВО.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, официально не завершена, так как официально не объявлено о завершении набора мобилизованных, несмотря на сообщения о призыве 300 000 человек. Отсутствие официального указа президента о завершении мобилизации оставляет открытыми многие вопросы, включая условия и сроки службы мобилизованных граждан, сообщает novochvedomosti.ru.

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