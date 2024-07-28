Решение принято: Путин назвал для всех сроки демобилизации участников СВО

Ситуация с мобилизацией в России продолжает вызывать активные обсуждения среди граждан и в средствах массовой информации. Военный корреспондент Александр Сладков, после встречи с президентом страны, предоставил новые данные о положении мобилизованных и их будущем.

Продолжение службы до окончания военной операции

По словам президента, все мобилизованные войска останутся на своих постах до окончания текущей специальной военной операции. Официальное решение о демобилизации пока не принято, что означает продолжение военной службы для мобилизованных. Президент уточнил, что процесс демобилизации будет возможен только после наступления определенных обстоятельств, таких как достижение предельного возраста для службы, получение тяжелых ранений, смерть или появление на свет четвертого ребенка.

Уникальные условия для добровольцев и заключенных

Особое внимание уделено добровольцам и заключенным, заключившим контракты с Министерством обороны. Для них демобилизация также не предусмотрена до официального завершения военных действий, что подчеркивает их ключевую роль в операции.

Продолжение частичной мобилизации

Частичная мобилизация, начатая 21 сентября 2022 года, до сих пор не завершена. Отсутствие конкретного указа от президента о прекращении мобилизации порождает ряд вопросов о деталях службы и сроках нахождения в армии мобилизованных лиц.

Эти последние заявления освещают важные моменты текущей военной и политической стратегии России. Общественность и родственники мобилизованных внимательно следят за дальнейшими объявлениями, которые определат дальнейшую судьбу участников специальной военной операции