Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Решение принято: Путин назвал для всех сроки демобилизации участников СВО

Ситуация с мобилизацией в России продолжает выз...

ru-novosti.com

Подписаться в Telegram

Ситуация с мобилизацией в России продолжает вызывать активные обсуждения среди граждан и в средствах массовой информации. Военный корреспондент Александр Сладков, после встречи с президентом страны, предоставил новые данные о положении мобилизованных и их будущем.

Продолжение службы до окончания военной операции

По словам президента, все мобилизованные войска останутся на своих постах до окончания текущей специальной военной операции. Официальное решение о демобилизации пока не принято, что означает продолжение военной службы для мобилизованных. Президент уточнил, что процесс демобилизации будет возможен только после наступления определенных обстоятельств, таких как достижение предельного возраста для службы, получение тяжелых ранений, смерть или появление на свет четвертого ребенка.

Уникальные условия для добровольцев и заключенных

Особое внимание уделено добровольцам и заключенным, заключившим контракты с Министерством обороны. Для них демобилизация также не предусмотрена до официального завершения военных действий, что подчеркивает их ключевую роль в операции.

Продолжение частичной мобилизации

Частичная мобилизация, начатая 21 сентября 2022 года, до сих пор не завершена. Отсутствие конкретного указа от президента о прекращении мобилизации порождает ряд вопросов о деталях службы и сроках нахождения в армии мобилизованных лиц.

Эти последние заявления освещают важные моменты текущей военной и политической стратегии России. Общественность и родственники мобилизованных внимательно следят за дальнейшими объявлениями, которые определат дальнейшую судьбу участников специальной военной операции

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Вдохнули новую жизнь»: что происходит с номерами Михайлова

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

капрон на вентиляцию

Новости Казани

3 часа назад

Стоял на зарядке: в Казани взорвался электровелосипед

Интересное в Казани

3 дня назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

работы по монтажу кондиционеров в Москве

Новости Казани

6 часов назад

В Казани продают раритетную «Волгу» ГАЗ 21 1961 года выпуска

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя

Новости Казани

день назад

В Казани около колледжа лежит тело

Новости Казани

день назад

В «зеленом доме» Казани на Чернышевского работал бордель

Новости Казани

день назад

В Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане с 15 июля капуста подорожала на 6,84%

Картофель поднялся в цене на 1,50%

Новости Татарстана

7 минут назад

На юго-западе Татарстана появилась ферма с верблюдами

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Казани

57 минут назад

Каждый 9-й житель Казани признался в неверности

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов пожелал игрокам ФК «Рубин» результативной игры и меньше травм
Грузовик столкнулся с легковушками: в РТ произо...
Новости Татарстана
час назад

Грузовик столкнулся с легковушками: в РТ произошло ДТП с участием 7 машин

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани осудят строителя за сорвавшегося с высоты подчиненного

Новости Казани

4 часа назад

Форвард Виталий Лисакович покидает ФК «Рубин»

Новости Казани

5 часов назад

Более 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Ночная Казань»
«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом
Врач рассказал о состоянии татарстанцев, заболе...
Новости Татарстана
3 часа назад

Врач рассказал о состоянии татарстанцев, заболевших лихорадкой Западного Нила